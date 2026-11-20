Массированный удар РФ по Украине — число жертв растет, разрушения в Киеве и Львове

В ночь на пятницу, 20 ноября, российская армия нанесла массированный комбинированный удар по Украине с применением баллистических и крылатых ракет, а также ударных беспилотников. По последним данным украинских властей, погибли не менее восьми человек, десятки получили ранения. Повреждены мосты, железнодорожные станции, энергетические и промышленные объекты, жилые дома и больница.

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий сообщил, что российским ударам подверглись Киев и девять областей страны. Согласно опубликованной в 10:44 сводке, погибли восемь человек, 28 пострадали. Шесть погибших приходятся на Киев, двое – на Львов. Сведения о последствиях продолжают уточняться, передает «Интерфакс-Украина».

Киев: шестеро погибших, повреждены три моста

Наиболее тяжелыми оказались последствия ударов по украинской столице. Число погибших увеличилось с трех до шести человек, еще 15 пострадали. По предварительным данным, среди погибших есть сотрудники коммунального предприятия «Киевводоканал». Семерых раненых доставили в больницы.

Ракеты повредили сразу три моста через Днепр: Подольско-Воскресенский, Дарницкий и Южный. На Подольско-Воскресенском мостовом переходе закрыто движение с правого на левый берег. На Южном мосту действуют ограничения движения, в том числе по массе транспортных средств. Состояние поврежденных конструкций обследуют специалисты.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей без необходимости не пользоваться личными автомобилями, а руководителей предприятий – по возможности перевести сотрудников на дистанционную работу. Киевская кольцевая электричка возобновила движение, обеспечивая транспортное сообщение между берегами Днепра.

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, пожары возникли в Подольском, Оболонском и Голосеевском районах. В Подольском районе загорелись два нежилых здания, в Оболонском – двухэтажное нежилое здание и объект гражданской инфраструктуры. В Голосеевском районе повреждена нежилая застройка. К настоящему времени спасатели ликвидировали все пожары, вызванные ночной атакой.

Поврежден один из объектов «Киевводоканала». Из-за этого понизилось давление в водопроводных сетях Голосеевского, Святошинского, Соломенского и Шевченковского районов. В отдельных домах водоснабжение временно отсутствует.

Атака привела и к перебоям с электроснабжением. По данным энергетической компании ДТЭК, отключения затронули Печерский, Соломенский, Голосеевский, Днепровский и Дарницкий районы. В других частях города вводились экстренные отключения электроэнергии.

Как пишет «Суспільне», в Киевской области пострадали еще два человека. В Бучанском районе мужчину и женщину госпитализировали с травмами и острой реакцией на стресс. В Броварском районе повреждены два административно-офисных здания предприятий, частный дом и автомобиль.

Львов: удар по железнодорожной станции, двое погибших

Во Львове российская ракета поразила железнодорожную станцию «Скнылив». В результате удара погибли два человека, число пострадавших возросло до семи. По словам мэра Львова Андрея Садового, попадание пришлось по зданию билетного терминала, которое практически полностью разрушено.

Как пишет «Интерфакс-Украина», глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий подтвердил увеличение числа пострадавших до семи человек. На месте удара работают спасательные службы.

В других районах Львова зафиксировано падение обломков российских ракет и беспилотников. На улице Лазаренко повреждены два автомобиля и выбиты окна в общежитии. На улице Пулюя обнаружена часть ракеты. В селе Лисиничи поврежден частный дом.

В Стрыйском районе Львовской области поврежден объект энергетической инфраструктуры. Сообщалось о ранении 48-летнего мужчины и повреждениях жилых домов. В регионе введены аварийные отключения электроэнергии.

Харьков и Днепропетровская область

В Харькове российский беспилотник попал в больницу скорой медицинской помощи в Шевченковском районе. Поврежден корпус, в котором находится оборудование магнитно-резонансной томографии. По данным украинских спасательных служб, в медицинском учреждении пострадали пять человек. Еще пятеро получили ранения при атаке на Лозовский район Харьковской области.

В Днепропетровской области российские беспилотники более десяти раз атаковали четыре района. В городе Желтые Воды дрон попал в пятиэтажный жилой дом. Пострадали пять человек, в том числе женщины 47, 70 и 87 лет, а также мужчины 20 и 51 года. Четверо госпитализированы в состоянии средней тяжести. Повреждены соседние многоквартирные дома, автомобили, банк и магазин.

В Кривом Роге удары пришлись по автозаправочной станции и объектам инфраструктуры. Из-за перебоев с электроснабжением котельные, насосные станции водоканала и больницы пришлось переводить на резервные генераторы. Прекратили работу несколько троллейбусных маршрутов. Повреждены электрические подстанции, обеспечивающие работу городского транспорта.

Другие регионы Украины

В Одесской области российские военные атаковали энергетический объект компании ДТЭК. В результате без электричества временно остались более 41 тысячи потребителей в Одесском и Раздельнянском районах.

В Винницкой области повреждены 13 жилых домов, здание сельской администрации и дом культуры, уничтожен автомобиль. По сообщению областной администрации, один человек пострадал.

В Житомирской области российские войска неоднократно атаковали Коростенский район. Повреждены объекты транспортной и промышленной инфраструктуры, пострадал мужчина.

В Полтавской области обломки ракеты упали рядом с жилыми домами. В Кременчугском районе после попадания возник пожар на промышленном предприятии. Спасатели ликвидировали возгорание, сведений о пострадавших нет.

В Черниговской, Николаевской и Сумской областях зафиксированы удары по предприятиям, объектам инфраструктуры и жилой застройке. В Сумах во время атаки были слышны взрывы. Сведения о масштабах разрушений уточняются.

Атака вызвала серьезные перебои с электроснабжением и на западе страны. Аварийные отключения были введены во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях. В Ивано-Франковске отмечались проблемы с напряжением в электросети. На отдельных участках железных дорог движение поездов было нарушено, некоторые составы задерживались, проводилась эвакуация пассажиров.

Как пишет РБК-Украина, последствия атаки затронули практически все основные виды гражданской инфраструктуры: энергоснабжение, водопроводные сети, автомобильное и железнодорожное сообщение, промышленные предприятия и жилые кварталы.

Масштаб российской атаки

По данным Воздушных сил Украины, в ночь на 20 ноября российская армия применила баллистические ракеты «Искандер-М»/С-400, противокорабельные ракеты «Циркон», 84 крылатые ракеты Х-101, «Калибр» и «Искандер-К», а также 404 ударных беспилотника, включая 123 реактивных. Украинские военные заявили о перехвате трех баллистических и 79 крылатых ракет, а также 380 беспилотников. Попадания зафиксированы в 23 местах, падение обломков – еще в десяти.

В связи с массированным ударом по Украине Польша привела в повышенную готовность силы противовоздушной обороны и подняла военную авиацию. Польские военные проверяют сообщения о возможном нарушении воздушного пространства страны.