Китайский микрогенератор из стеблей лотоса смог запитать смартфон

Китайские исследователи разработали прототип нового генератора энергии, в котором нет подвижных частей, не используются опасные химикаты и не сжигается топливо. Этот генератор работает за счет естественной способности стеблей лотоса прокачивать через себя воду, поднимая ее от корней к листьям. Это медленное, но постоянное движение воды и стало основой нового генератора, в котором используется гидровольтаический метод выработки энергии.

Ученые взяли бактерии вида Geobacter sulfurreducens, которые являются электроактивными микроорганизмами – они способны переносить электроны. Бактерии заселили внутрь стебля лотоса, где те образовали пленку, выстилающую внутренние каналы. Затем к стеблю подсоединили два электрода и поместили его одним концом в воду.

По мере движения воды внутри стебля она подхватывает и переносит ионы. При взаимодействии с бактериальной пленкой происходит разделение зарядов, в результате чего на разных электродах скапливаются положительные и отрицательные ионы. Образуется разность потенциалов и постоянный электрический ток. Правда, с очень низким напряжением — зато такая система уверено вырабатывает электричество на протяжении до 30 дней без дополнительных усилий.

Собрать из нескольких таких малых генераторов электрическую схему и получить один большой – рядовая задача для электрика. В ходе экспериментов батарея из лотосов сумела обеспечить работу различных гаджетов, включая смартфон. Технология прекрасно масштабируется и подходит для создания дешевых источников энергии в местности с доступными водными ресурсами — например, для датчиков на реках и озерах. Минус – все стебли разные, работать с каждым приходится индивидуально, ни о какой стандартизации и поточном производстве речи пока не идет. Да и с бактериями работать не так-то просто.Источник — SCMP