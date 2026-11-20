ВСУ — ночью перехвачены 82 ракеты и 380 БПЛА, есть жертвы. МО РФ — сбиты 310 беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 20 ноября 2026 года российские военные выпустили по Украине баллистические ракеты «Искандер-М»/С-400, противокорабельные ракеты «Циркон», 84 крылатые ракеты Х-101/»Калибр»/»Искандер-К» и 404 ударных БПЛА (из них – 123 реактивные). Украинские ПВО заявляют о перехвате 3 баллистических и 79 крылатых ракет, 380 беспилотников (в том числе 102 реактивных), запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 23 локациях и падения обломков в 10 локациях. Причинен значительный ущерб, есть жертвы в Киеве и Львове. Сведения уточняются.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 20 ноября на территории Российской Федерации были перехвачены 310 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Московским регионом, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Тульской, Орловской, Псковской, Ростовской, Волгоградской областями, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки с применением ракет и БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России. Этой ночью было иначе.