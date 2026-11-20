Обезболивание без наркоза: новый препарат показал обнадеживающий эффект

Можно ли избавить человека от боли, не погружая его в бессознательное состояние? Учёные из Калифорнийского университета обнаружили вещество, которое может приблизить медицину к этой цели. В экспериментах на мышах оно действовало как обычный анестетик при высоких дозах, но при низких проявляло неожиданное свойство: животные оставались бодрствующими, сохраняли координацию движений и при этом значительно реже реагировали на болезненные раздражители.

Вещество получило название нидрадин. Изначально исследователи вовсе не собирались искать обезболивающее. Их целью была разработка новых препаратов для общей анестезии — состояния, при котором пациент теряет сознание и не реагирует на хирургические вмешательства.

Дело в том, что потеря сознания и обезболивание — не одно и то же. Во время операций анестезиологам нередко приходится использовать разные препараты, чтобы одновременно обеспечить оба эффекта. Поэтому вещество, которое способно не только вызывать наркоз, но и подавлять болевые реакции без потери сознания, представляет особый интерес.

Поиски такого соединения начались с необычного эксперимента на крошечных личинках рыб данио-рерио. Они настолько малы, что их можно содержать в небольших ячейках лабораторных планшетов и одновременно наблюдать за поведением сотен особей.

Исследователи проверили около 12 тысяч химических соединений, отслеживая движения личинок. Их интересовала характерная реакция: некоторые известные анестетики, в том числе пропофол и этомидат, при определённых условиях заставляют личинок активнее реагировать на лёгкие постукивания.

Сначала подходящую реакцию вызвали 69 веществ. После дополнительных испытаний и изучения химически родственных молекул учёные синтезировали ещё 28 вариантов. Среди них оказался нидрадин.

Следующим этапом стали опыты на мышах. Выяснилось, что нидрадин проникает в мозг и при достаточно высокой дозе вызывает состояние, характерное для общей анестезии. Например, животные временно теряли способность переворачиваться со спины на живот — один из стандартных признаков действия анестетиков.

Однако исследователей заинтересовало другое наблюдение. При сильном сдавливании лапы мыши, получившие нидрадин в дозе, близкой к вызывающей потерю этого рефлекса, переставали её отдёргивать. При испытании другом анестетика, этомидата, в выбранной для сравнения дозе такого эффекта не обнаружили.

Возник вопрос: способен ли нидрадин подавлять реакцию на боль даже тогда, когда животное остаётся в сознании?

Чтобы проверить это, учёные уменьшили дозу препарата. Сначала они убедились, что мыши по-прежнему нормально двигаются и удерживают равновесие на вращающемся стержне. Это было важно: отсутствие реакции на раздражитель могло объясняться не обезболиванием, а неспособностью двигаться.

Затем на животных воздействовали короткими импульсами инфракрасного лазера, вызывавшими болезненное тепловое раздражение. Каждая мышь прошла пять испытаний.

Результаты оказались впечатляющими. В группе, получившей нидрадин, медианная доля испытаний с болевой реакцией составила всего 40%, тогда как в контрольной группе — 90%. При этом животные сохраняли способность двигаться. В отдельном сравнении этомидат не показал статистически значимого уменьшения болевых реакций.

Похожие результаты получили и на личинках рыб: нидрадин уменьшал их реакцию на вредный раздражитель уже при концентрациях, недостаточных для развития седативного эффекта или анестезии.

Но почему вещество действует именно так?

Исследователи выяснили, что нидрадин усиливает действие гамма-аминомасляной кислоты — одного из главных веществ, с помощью которых нервная система снижает активность нейронов. Для этого препарат взаимодействует с так называемыми ГАМК-А-рецепторами — белками на поверхности нервных клеток.

Подобным образом работают и некоторые давно известные анестетики. Однако при изучении структуры рецепторов с помощью криоэлектронной микроскопии обнаружилось интересное отличие.

Нидрадин связывается с тем же участком белка, что пропофол и этомидат, но проникает глубже в его структуру и контактирует с дополнительными аминокислотами. Возможно, именно эта особенность объясняет необычные свойства соединения, хотя прямых доказательств пока нет.

«Мы пока не знаем, какой механизм отвечает за обезболивающий эффект», — признал один из авторов исследования Мэттью Маккэрролл.

При этом учёные установили, что нидрадин не связывается с исследованными опиоидными рецепторами, через которые действуют такие обезболивающие, как морфин. Это указывает на отличие его действия от механизма опиоидных препаратов, но пока не объясняет, как именно он уменьшает болевые реакции.

Обнаружилось и ещё одно потенциальное преимущество. Известный анестетик этомидат способен подавлять выработку кортизола — гормона, участвующего в реакции организма на стресс. Нидрадин в проведённых испытаниях такого эффекта не показал. В частности, это подтвердили эксперименты с человеческой тканью надпочечников вне организма.

В перспективе препараты, сочетающие анестезирующее и обезболивающее действие, могли бы оказаться полезными при медицинских процедурах, не требующих глубокого наркоза, в том числе при оказании неотложной помощи.

Однако до практического применения нидрадина ещё далеко. Эксперимент с тепловым раздражением проводился всего на четырёх мышах в каждой группе. Кроме того, снижение защитных реакций не позволяет точно определить, насколько сильно животное действительно ощущает боль.

Пока неизвестно и то, насколько препарат безопасен. Исследователям предстоит выяснить, как он перерабатывается и выводится из организма, как влияет на сердце и дыхание и насколько велика разница между эффективной и опасной дозами.

Поэтому говорить о готовом обезболивающем для людей преждевременно. Тем не менее результаты показывают, что среди веществ, действующих на механизмы общей анестезии, могут встречаться соединения с неожиданными обезболивающими свойствами.

Исследователи уже обнаружили и другие перспективные молекулы. Теперь они проверяют, какие из них сохраняют свои свойства у млекопитающих и какие подходят для дальнейшей разработки.

Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications.