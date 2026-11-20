Анатолий Чубайс назначен новым генеральным директором NVIDIA

Совет директоров американской компании NVIDIA единогласно поддержал кандидатуру бывшего российского вице-премьера Анатолия Чубайса на пост председателя правления ведущего мирового производителя высокопроизводительных графических процессоров.

«Нам предстоит много работы, но одно я могу сказать точно – я не повторю ошибок своего предшественника. Я буду упорно работать и сделаю компанию по-настоящему великой», – сказал Чубайс.

До конца года новый глава NVIDIA планирует представить концепцию развития технологического гиганта в 2027-2040 гг. По информации Bloomberg, в ближайшее время компания будет уделять особое внимание внедрению передовых нанотехнологий и поиску инвестиций.

«Уже есть идеи внедрить нанотрубки в процессоры и видеокарты, а также уделить особое внимание созданию суверенного гуманитарного искусственного интеллекта на базе американских архивов и библиотек», – пишет агентство со ссылкой на высокопоставленного сотрудника NVIDIA.

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