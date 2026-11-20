Вокруг Земли впервые обнаружили четыре радиационных пояса вместо двух

Вокруг Земли обычно существуют два огромных радиационных пояса, заполненных высокоэнергетическими заряженными частицами. Однако в 2024 году учёные впервые обнаружили сразу четыре отдельных электронных пояса. Необычная структура возникла после мощнейшей за два десятилетия геомагнитной бури и просуществовала несколько недель, прежде чем исчезнуть.

Радиационные пояса Земли были открыты ещё в 1958 году с помощью первого американского спутника «Эксплорер-1» и получили название в честь физика Джеймса Ван Аллена. Они представляют собой гигантские области вокруг планеты, в которых магнитное поле удерживает заряженные частицы. Внутренний пояс состоит преимущественно из высокоэнергетических протонов, а внешний — из электронов. Источниками этих частиц служат солнечная активность и космическое излучение.

Обычно структура поясов остаётся относительно простой: внутренний и внешний пояс разделены областью с пониженной концентрацией частиц. Но мощные солнечные бури способны существенно менять эту картину.

Именно это произошло после 11 мая 2024 года, когда Землю накрыла сильнейшая за 20 лет геомагнитная буря. Она сопровождалась огромным притоком энергичных электронов в околоземное пространство. Однако самое интересное началось не во время самой бури, а спустя несколько дней и недель.

Исследователи проанализировали данные прибора для регистрации энергичных частиц, установленного на европейском спутнике «Проба-В», который обращается вокруг Земли на высоте около 820 километров. Наблюдения показали, что распределение электронов постепенно менялось: сначала сформировались три отдельных пояса, а к июню их стало четыре. К августу привычная двухпоясная структура восстановилась.

На первый взгляд можно предположить, что солнечная буря просто добавила в магнитное поле Земли столько частиц, что образовались новые радиационные кольца. Но механизм оказался значительно интереснее.

Хотя буря действительно принесла огромное количество электронов, дополнительные пояса возникли прежде всего из-за их локального исчезновения. Электромагнитные взаимодействия заставляли часть частиц покидать определённые области. В результате в прежде непрерывном распределении электронов образовывались промежутки с пониженной концентрацией. Именно они и разделили радиационную структуру на четыре самостоятельные области.

Важную роль в этом процессе играют электромагнитные волны, которые взаимодействуют с заряженными частицами и могут направлять их в атмосферу Земли. Оставшиеся электроны постепенно перемещаются между различными областями магнитного поля. Со временем дополнительные промежутки исчезают, и радиационные пояса возвращаются к привычной конфигурации.

Само появление третьего пояса не стало полной неожиданностью. Подобную структуру впервые наблюдали в 2012 году, а затем неоднократно фиксировали после сильных геомагнитных бурь в 2024–2026 годах. Например, три пояса возникли в октябре 2024 года, спустя несколько дней после второй по силе геомагнитной бури за последние два десятилетия.

Однако четыре отдельных электронных пояса исследователи увидели впервые.

По словам руководителя исследования Вивиан Пьеррар из Королевского бельгийского института космической аэрономии, особенно удивительно то, насколько часто в последние годы стали появляться тройные пояса, хотя раньше обычно наблюдали только два. Это указывает на процессы захвата и потери частиц, которые ещё предстоит подробно изучить.

Интересно, что во время максимума предыдущего 11-летнего цикла солнечной активности, завершившегося в декабре 2019 года, тройная структура не наблюдалась. Тогда поступающие частицы попадали непосредственно во внутренний пояс. Это показывает, что последствия солнечных бурь зависят не только от их интенсивности, но и от того, как именно частицы взаимодействуют с магнитным полем Земли.

На происходящее также влияют плазма, атомы атмосферных газов, разряды молний и даже деятельность человека. Например, электромагнитные передатчики, используемые для связи с подводными лодками, тоже способны воздействовать на поведение заряженных частиц.

Изучение этих процессов имеет вполне практическое значение. Высокоэнергетические электроны и протоны представляют опасность для космических аппаратов, прежде всего для их электроники и солнечных батарей. Иногда попадания даже одной такой частицы достаточно, чтобы нарушить работу чувствительного оборудования. Для космонавтов радиация также создаёт дополнительные риски, включая повышенную вероятность развития онкологических заболеваний и катаракты.

Поэтому понимание того, как возникают, перемещаются и исчезают дополнительные радиационные пояса, необходимо для оценки радиационной обстановки в околоземном пространстве.

Открытие четырёх поясов показало, что даже хорошо изученная магнитная оболочка Земли способна вести себя неожиданным образом. Спустя почти семь десятилетий после открытия поясов Ван Аллена учёные продолжают обнаруживать новые особенности их поведения, особенно в периоды сильной солнечной активности.