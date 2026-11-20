Люди с психопатическими чертами на 25% чаще получали согласие на второе свидание, показало исследование

Всего три минуты разговора — и человек уже кажется настолько привлекательным, что хочется увидеть его снова. Однако приятное первое впечатление не всегда говорит о хорошем характере. Психологи обнаружили неожиданную закономерность: люди с более выраженными психопатическими и садистскими чертами чаще получали согласие на второе свидание.

К такому выводу исследователи пришли после эксперимента с участием 129 мужчин и женщин. Они организовали восемь мероприятий быстрых знакомств, во время которых участники провели в общей сложности 561 трёхминутное свидание.

После каждой встречи добровольцы оценивали собеседника по нескольким параметрам. Среди них были внешняя привлекательность, интеллект, чувство юмора, доброта и целеустремлённость. Также участники отмечали особенности личности партнёра, включая общительность, доброжелательность и эмоциональную устойчивость. В конце они отвечали на главный вопрос: хотят ли они встретиться с этим человеком ещё раз?

При этом ещё до начала знакомств все участники прошли психологическое тестирование, позволяющее оценить выраженность психопатических и садистских черт.

Когда учёные сопоставили результаты, обнаружилась любопытная связь. Чем сильнее у человека были выражены такие особенности личности, тем выше оказывались его шансы заинтересовать потенциального партнёра.

Увеличение показателя психопатических черт на одно стандартное отклонение сопровождалось ростом шансов получить согласие на второе свидание на 24,6%. Для садистских черт аналогичный прирост составлял 28,4%. Речь идёт именно об увеличении статистических шансов, а не о таком же росте вероятности в процентах.

В пересчёте на реальные знакомства разница между участниками с относительно низкими и высокими показателями составляла примерно одно дополнительное согласие на повторную встречу из восьми свиданий.

Впрочем, внешность оказалась гораздо более важным фактором. Её влияние на решение о втором свидании было приблизительно в шесть раз сильнее, чем влияние психопатических и садистских черт.

Но почему особенности характера, которые обычно не считаются привлекательными, вообще помогали заинтересовать другого человека?

Оказалось, что участников с более высокими показателями психопатии и садизма окружающие чаще воспринимали как физически привлекательных, общительных людей с хорошим чувством юмора. При этом они не казались собеседникам менее добрыми или доброжелательными, чем остальные.

Исследователи предполагают, что дело может быть в особенностях поведения в стрессовых ситуациях. Быстрые свидания нередко вызывают волнение: необходимо за считаные минуты заинтересовать незнакомого человека и произвести хорошее впечатление.

Однако люди с более выраженными психопатическими и садистскими чертами могут испытывать меньше страха и тревоги в подобных обстоятельствах. Благодаря этому им бывает проще вести себя раскованно, уверенно шутить и поддерживать непринуждённый разговор. Пока один человек нервничает и тщательно подбирает слова, другой выглядит спокойным и обаятельным.

Важную роль может играть и продолжительность знакомства. За три минуты собеседник успевает заметить уверенность, общительность и чувство юмора, но более неприятные особенности характера могут просто не проявиться.

Впрочем, у исследования есть существенное ограничение. Большинство добровольцев не имели особенно высоких показателей психопатии и садизма. Даже те, кто выделялся на фоне остальных, зачастую демонстрировали лишь относительно повышенный уровень этих черт.

По мнению авторов работы, люди с гораздо более выраженными особенностями могли бы производить совершенно другое впечатление. Их склонность к враждебному или неприятному поведению, возможно, была бы заметнее даже во время короткого разговора и снижала бы привлекательность в глазах потенциальных партнёров.

Кроме того, успех на первом свидании ещё ничего не говорит о перспективах отношений. Исследователи отмечают, что более выраженные психопатические и садистские черты связаны с неблагоприятными последствиями для длительных романтических отношений.

Таким образом, эксперимент показал не то, что психопатические или садистские черты сами по себе привлекают людей, а то, что их обладатели в определённых обстоятельствах способны производить особенно приятное первое впечатление. По крайней мере, когда на знакомство отведено всего три минуты.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Journal of Research in Personality.