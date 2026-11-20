ФСБ задержала бывшую главу Роспатриотцентра по делу о хищении бюджетных средств

Сотрудники ФСБ задержали в Москве бывшего директора Роспатриотцентра Елену Беликову. Ей предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере. Как пишет РБК со ссылкой на два источника, знакомых с уголовным делом, речь идет о хищении бюджетных средств, выделенных на реализацию проектов учреждения.

19 ноября Лефортовский районный суд Москвы по ходатайству следствия избрал Беликовой меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ей запрещено общаться с другими обвиняемыми и свидетелями по делу, отправлять и получать корреспонденцию, а также пользоваться интернетом.

Беликова, доктор политических наук, возглавляла Роспатриотцентр до 2 сентября 2026 года. Расследованием занимается Следственное управление ФСБ. В случае признания виновной ей грозит до десяти лет лишения свободы.

Роспатриотцентр – подведомственное Росмолодежи федеральное учреждение, которое занимается патриотическим воспитанием детей и молодежи, организует просветительские проекты, молодежные форумы, поддерживает волонтерские и поисковые движения, а также военно-патриотические инициативы.