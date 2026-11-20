Замминистра образования Магаданской области заявил, что школьник, получивший удар заточкой, перед этим «и правда стуканул»

Заместитель министра образования Магаданской области Иван Важенин заявил об окончании внутреннего расследования по поводу ЧП в школе в посёлке Ягодное. В середине ноября 15-летний учащийся этого учреждения получил удар острым предметом на перемене и был госпитализирован.

Одноклассники потерпевшего утверждали, что атаковали его из-за донесения завучу об их прогулах. Сам он настаивал, что на него напали без явных причин, а лишь из-за беспочвенной личной неприязни.

«Скажу сразу, ответ на вопрос, который всех волнует – да, [пострадавший] и правда стуканул. Проверку провели. И рассказы его одноклассников, почему [они] пописали потерпевшего, в целом подтверждаются, – сказал чиновник на пресс-конференции. – Если вот прямо говорить, если вот совсем прямо, то получается, что он их пытался подставить, подвести под беспредел. Это не так».

Отвечая на вопросы из зала, Важенин попросил всех успокоиться и заверил, что заявления в полицию от школьника не последует.

«Я во-первых попрошу всех фильтровать речь, чтобы потом к нам не было претензий, потому что здесь и журналисты присутствуют, и запись идёт… Я ещё хочу, чтобы все успокоились сейчас, потому поговорили уже с ним, разъяснили суть проступка и отдельно разъяснили, что бывает за клевету и тем более за активизм этот неуместный. Инцидент, можно сказать, исчерпан. Выпишется в декабре, попросит прощения, коллектив его в целом примет. Тем более, я слышал, ему уже одноклассники в палату грев приносили, то есть апельсины там, конфеты. Это дети всё-таки. Семья у него из приезжих, правилам людским мальчик не совсем обучен был. Тут на первый раз простить нужно», – добавил замминистра.

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