Учёные обнаружили наследие неандертальцев в человеческом мозге. Оно связано с риском шизофрении

Неандертальцы исчезли десятки тысяч лет назад, но часть их генетического наследия до сих пор влияет на современных людей. Причём не только на внешность или особенности обмена веществ. Учёные обнаружили участок ДНК, доставшийся нам от древних родственников, который связан с размером определённой области мозга и, что особенно интересно, с немного меньшим риском развития шизофрении.

Исследование провели антропологи Хуго Зеберг и Сванте Паабо из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка. Их работа, опубликованная в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, позволила установить связь между наследием неандертальцев и анатомией мозга современных людей.

Долгое время неандертальцев считали примитивными существами, значительно уступавшими человеку разумному по интеллекту. Однако археологические открытия постепенно изменили это представление. Сегодня известно, что они обладали сложными социальными навыками, могли создавать различные инструменты и, вероятно, были способны к символическому мышлению и художественному творчеству.

При этом мозг неандертальцев вовсе не был маленьким. По объёму он был сопоставим с мозгом современных людей, а иногда даже превосходил его. Главное различие заключалось в форме: наш череп относительно округлый, тогда как у неандертальцев он был более вытянутым спереди назад.

По особенностям ископаемых черепов учёные предполагают, что затылочные доли мозга у неандертальцев были пропорционально крупнее. Эта область находится в задней части головы и включает зрительную кору, которая обрабатывает информацию, поступающую от глаз. Иными словами, значительная часть работы, благодаря которой мы видим окружающий мир, происходит именно в затылочной части мозга.

Однако череп не позволяет точно восстановить устройство мягких тканей, которые когда-то находились внутри него. Поэтому исследователи решили обратиться к генетике и выяснить, сохранились ли у современных людей неандертальские варианты ДНК, связанные с размерами затылочных долей.

Предыдущие исследования уже выявили четыре участка человеческого генома, имеющих отношение к этой особенности. Три варианта встречались у населения Африки к югу от Сахары, а четвёртый обнаруживался только за пределами этого региона.

Именно последний привлёк внимание учёных. Он представляет собой крошечное изменение в 14-й хромосоме — отсутствие всего четырёх «букв» генетического кода. Такой тип изменения называют делецией.

Этот участок расположен рядом с геном DAAM1, участвующим в развитии мозга. Исследователи предполагают, что древний вариант ДНК может влиять на активность этого гена и тем самым на формирование мозговых структур.

Географическое распространение изменения оказалось важной подсказкой. Известно, что предки современных людей скрещивались с неандертальцами после выхода из Африки. Поэтому у большинства современных популяций за пределами Африки сохранились следы неандертальской ДНК, тогда как у населения Африки к югу от Сахары её значительно меньше.

Чтобы проверить происхождение найденного варианта, учёные изучили древнюю ДНК пяти неандертальцев и двух денисовцев — представителей другой вымершей группы древних людей. Результат оказался показательным: все пять неандертальцев имели эту делецию, а оба денисовца — нет.

Впрочем, одного совпадения недостаточно. Теоретически неандертальцы и современные люди могли получить одинаковый вариант ДНК от гораздо более древнего общего предка.

Разобраться помог анализ соседних участков генома. С каждым поколением унаследованные фрагменты ДНК постепенно перемешиваются и дробятся. Чем древнее общее происхождение участка, тем короче обычно сохраняющиеся последовательности.

В данном случае исследователи обнаружили фрагмент длиной почти 60 тысяч генетических «букв». Он оказался слишком длинным для предполагаемого наследования от общего предка, жившего сотни тысяч лет назад. Это стало веским свидетельством того, что участок попал в геном современных людей значительно позднее — в результате скрещивания с неандертальцами.

Но самое любопытное обнаружилось при изучении его влияния на мозг.

Оказалось, что у современных людей с этим неандертальским вариантом объём определённой части затылочной доли в среднем меньше примерно на 0,85 кубического сантиметра на каждую копию изменения.

Здесь возникает неожиданный парадокс. Если у самих неандертальцев затылочные доли предположительно были крупнее, почему у современных носителей их генетического наследия наблюдается противоположная особенность?

По словам Хуго Зеберга, противоречия здесь может и не быть. Анатомия мозга зависит от множества генов и других факторов, включая размеры глаз и тела. Поэтому отдельный неандертальский вариант вовсе не обязан воспроизводить особенности строения мозга самих неандертальцев.

Исследователи решили выяснить, связана ли обнаруженная генетическая особенность не только с анатомией, но и с работой мозга. Для этого они обратились к крупным базам генетических данных, используемым для изучения психических расстройств.

Анализ выявил ещё одну интересную закономерность: у носителей неандертальского варианта шансы развития шизофрении были примерно на 5% ниже на каждую копию изменения. У людей с двумя копиями снижение составляло почти 10%.

Однако это статистическая связь, а не доказательство защитного действия древней ДНК. Учёные пока не знают, почему именно наблюдается такая закономерность. Не установлено и то, имеет ли снижение риска шизофрении какое-либо отношение к меньшему объёму затылочной доли.

Одна из возможных гипотез заключается в том, что найденный вариант влияет на развитие мозга через ген DAAM1. Но этот механизм ещё предстоит проверить.

При этом исследователи не обнаружили значимой связи неандертальского варианта с общим уровнем интеллекта. Его связь с образовательными достижениями также оказалась слабой или практически отсутствовала.

Это особенно важно, поскольку размер отдельных областей мозга иногда пытаются напрямую связывать с умственными способностями. Новое исследование показывает, насколько осторожно следует относиться к подобным выводам.

Таким образом, наследие неандертальцев продолжает проявляться в человеческом мозге спустя десятки тысяч лет после их исчезновения. Причём речь идёт не только об особенностях его строения, но и о возможной связи с предрасположенностью к психическим заболеваниям. Пока учёные установили лишь статистические закономерности, однако они открывают новые возможности для изучения эволюции человеческого мозга и генетических факторов, влияющих на его развитие.