Конфуций: как учитель из Древнего Китая повлиял на жизнь миллионов людей

Конфуций (551 – 479 гг. до н. э.) — выдающийся мыслитель Древнего Китая. Известное нам имя – это латинская транскрипция китайского словосочетания «Кун фу-цзы», что означает «учитель Кун».

Конфуций жил в период Весен и Осеней: это было время раздробленности, когда Древний Китай формально находился под властью династии Чжоу, но на деле состоял из отдельных враждующих княжеств. Будущий великий мыслитель происходил из бедной, но знатной семьи. Он получил образование, подобающее аристократам, и поступил на службу на должность мелкого чиновника. Впоследствии, Конфуций занимал высокие посты, и даже служил в должности министра юстиции при правителях царства Лу.

Конфуций много путешествовал по соседним царствам Китая, проповедуя свое учение: у него было много последователей. Диалоги мыслителя со своими учениками входят в книгу «Беседы и суждения»: этот труд считается главной книгой конфуцианства.

Сформулированное им учение – это не религия, а скорее философская система, которая пропагандирует самосовершенствование и воспитание человека, как часть идеально устроенного общества. В центре внимания конфуцианской идеологии – взаимоотношения человека с другими членами социума и воспитание моральных качеств: уважение к предкам, человеколюбие, подчинение старшим и мудрым членам семьи и общества.

Согласно учению Конфуция, человек должен стремиться к знаниям и самосовершенствоваться, чтобы стать идеальной личностью, обладающей главными добродетелями:

гуманность, благопристойность, справедливость, мудрость, верность.

Расцвет конфуцианства приходится на период династии Хань. При императоре У-ди (141 г до н.э. – 87 г до н.э.), это учение стало частью государственной идеологии Китая и сохраняло свой статус на протяжении почти двух тысяч лет.

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