Эстония с 1 декабря закрывает все автомобильные пункты пропуска на границе с Россией

Правительство Эстонии приняло решение с 1 декабря 2026 года закрыть все автомобильные пункты пропуска на границе с Россией. Об этом в пятницу, 20 ноября, заявил премьер-министр страны Кристен Михал, пишет Reuters.

Решение распространяется на автомобильные пограничные переходы, включая Нарву, Койдула и Лухамаа. Через них будет прекращено движение как транспортных средств, так и пешеходов. Ограничения вводятся на шесть месяцев, после чего правительство Эстонии вновь оценит ситуацию и решит, следует ли продлевать закрытие границы.

Власти Эстонии объясняют решение соображениями национальной безопасности. Ранее эстонские спецслужбы заявили о причастности российской военной разведки к попытке поджога предприятия Threod Systems, производящего беспилотники. Инцидент произошел в ночь на 14 ноября. В Таллине расценивают его как попытку диверсии.

«Мы не позволим РФ использовать нашу открытость против нас самих», – заявил Михал, слова которого приводит «Европейская правда».

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна ранее подчеркнул, что закрытие границы должно ограничить возможности РФ осуществлять враждебную деятельность на территории страны и усилить контроль за соблюдением санкций.