Арестованного в РФ по делу о «госизмене» математика Леонида Каца не отпустили на похороны матери

В РФ скончалась мать 23-летнего математика Леонида Каца, находящегося под арестом по обвинению в «государственной измене». Молодому человеку не разрешили присутствовать на ее похоронах. Об этом сообщила адвокат Наталия Тихонова, передает «Новая газета Европа».

«На похороны даже не пустили сына. Сына, не постороннего кого-то. Так оно примерно все и происходит, это всегда – не выходит из СИЗО даже попрощаться с родственниками», – написала Тихонова в своем Telegram-канале.

Адвокат призвала не искать сенсационных обстоятельств смерти женщины, отметив, что она наступила внезапно. По словам Тихоновой, особенно тяжело переживать потерю близких, находясь в заключении, без возможности проститься с ними. Она попросила желающих поддержать Леонида написать ему письмо в СИЗО.