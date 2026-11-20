Электрические лыжи Snomo поднимут вас в самую крутую гору

Для любителей побродить по зимнему лесу, не имеющих навыков уверенного пользования беговыми лыжами или снегоступами, компания E-Outdoor разработала лыжи Snomo со встроенными электромоторами. Компания уже известна другим продуктом — E-Skimo: это комплект электромоторов, которые ставятся на лыжи для подъема в гору, а затем снимаются (и убираются в рюкзак) для спуска.

Snomo отличаются тем, что рассчитаны на людей с минимальным опытом катания или вообще без него, а их «почти бесшумный» мотор является постоянной частью лыжи. Как и в E-Skimo, мотор приводит гусеницу, похожую на снегоходную, которая автоматически включается при каждом шаге вперед.

Беспроводной пульт на одной из рукояток палок управляет уровнем электрической помощи. Одного заряда батареи каждой лыжи хватает примерно на 3 часа использования в зависимости от выбранного уровня поддержки. Сами лыжи относительно короткие — не длинные и тонкие, как беговые — чтобы снизить кривую обучения.

E-Outdoor сообщает, что Snomo будет предложен бизнес-клиентам (таким, как владельцы курортов и туроператоры), а не как продукт, который потребители могут купить напрямую.Источник — E-Outdoor