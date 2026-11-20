В Цинциннати умер самый известный в мире бегемот

В зоопарке американского Цинциннати трагически погибла бегемотиха Фиона, которая была самым известным гиппопотамом мира с момента своего рождения в 2017 году. Она умерла от того, что съела случайно попавшую в вольер вязаную шапку посетителя, пишет ВВС.

Фиона проглотила шапку за десять дней до смерти, и поначалу ничто не предвещало такого трагического исхода.

Фиона родилась в январе 2017 года сильно недоношенной – она весила всего 13 килограммов, что примерно в три раза меньше нормы. Работники зоопарка начали публиковать в соцсетях всю историю маленькой Фионы шаг за шагом: как она боролась за жизнь, как росла, плавала, играла. В результате Фиона прославилась на весь мир.

В ее честь, кроме прочего, назвали вкус мороженого, а также включили ее образ в балет «Щелкунчик» в исполнении местной труппы в Цинциннати.

Ее смерть тоже оказалась преждевременной: по словам специалистов зоопарка Цинциннати, обычно бегемоты в неволе живут до 50 лет.