Глава управления Белого дома по кибербезопасности Шон Кернкросс покидает свой пост

Глава управления Белого дома по кибербезопасности Шон Кернкросс покидает свой пост после череды недавних сбоев в компьютерных системах американских ведомств. Из-за масштабных технических неполадок была нарушена работа в том числе Агентства национальной безопасности, системы управления воздушным движением США и ряда банков.

Шон Кэрнкросс, юрист по образованию, занимал должность главы управления по кибербезопасности Белого дома с августа 2025 года.

Белый дом официально не подтвердил его уход и не назвал причину, по которой Кернкросс покинул свой пост. По информации телеканала CBS, Кернкросс утратил доверие главы аппарата Белого дома Стивена Миллера, который счел, что бывший глава управления продемонстрировал недостаточную квалификацию в сфере кибербезопансности.

Обязанности главы управления по кибербезопасности пока будет исполнять Кирстен Дэвис, ранее занимавшая пост главного директора по информационным технологиям в Министерстве обороны США. Об этом сообщил госсекретарь Марко Рубио в социальной сети X.