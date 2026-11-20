Гигантская планета исчезла на глазах у астрономов — и выдала существование невидимого соседа

Астрономы стали свидетелями необычного события: гигантская планета, за которой они наблюдали семь лет, постепенно исчезла из виду. В 2019 году она регулярно проходила перед своей звездой, позволяя учёным отслеживать её движение. Но с каждым годом эти прохождения становились всё менее заметными, пока в марте 2026 года не прекратились совсем.

Планета не разрушилась и не покинула свою звёздную систему. Исследователи выяснили, что она, вероятно, находится под сильным гравитационным влиянием другого, пока невидимого гиганта. Из-за их взаимодействия орбиты обеих планет меняют наклон, и одна из них перестала пересекать звезду с точки зрения земного наблюдателя.

Необычная система находится примерно в 1100 световых годах от Земли. В её центре расположена звезда TOI-2535 — оранжевый карлик, немного уступающий Солнцу по размерам. Возраст звезды оценивается в 9,7 миллиарда лет.

Вокруг неё обращается планета TOI-2535b, относящаяся к классу горячих юпитеров. Так называют газовые гиганты, находящиеся очень близко к своим звёздам. По оценкам, масса этой планеты сопоставима с массой Юпитера, но полный оборот вокруг звезды она совершает всего за восемь с небольшим дней. Для сравнения, Меркурию, ближайшей к Солнцу планете, требуется на один оборот почти 88 дней.

TOI-2535b обнаружили в 2019 году с помощью космического телескопа НАСА TESS. Он ищет экзопланеты по небольшим изменениям яркости звёзд. Когда планета проходит между звездой и телескопом, она заслоняет часть света, и звезда ненадолго становится чуть тусклее. Такие события называют транзитами.

Именно этот метод позволил обнаружить большинство известных экзопланет. Однако у него есть важное ограничение: планетная орбита должна быть расположена так, чтобы с Земли было видно прохождение планеты перед звездой. Если плоскость орбиты наклонена иначе, планета может существовать, но телескоп не заметит характерного падения яркости.

С TOI-2535b произошло нечто особенно интересное. Первоначально она проходила почти через центр видимого диска звезды. Затем астрономы заметили, что траектория каждого следующего прохождения постепенно смещается к краю. В конце концов планета стала лишь слегка задевать звёздный диск, а к марту 2026 года её транзиты полностью исчезли.

Исследователи пришли к выводу, что орбита гиганта медленно меняет своё положение в пространстве. Наиболее вероятная причина — гравитационное воздействие второй крупной планеты, которую пока не удалось наблюдать непосредственно. Предположительно, её размеры могут быть сопоставимы с Сатурном.

Два гиганта притягивают друг друга, из-за чего плоскости их орбит постепенно колеблются. Один полный цикл таких изменений, согласно расчётам, занимает приблизительно 30–50 лет. Поэтому TOI-2535b должна со временем снова появиться перед своей звездой, затем вновь исчезнуть, и этот процесс будет повторяться на протяжении десятилетий.

Более того, учёные предполагают, что в ближайшие годы может стать виден транзит второй, пока скрытой планеты. Это позволит точнее определить характеристики обоих гигантов.

Необычность системы заключается ещё и в том, насколько сильно наклонены орбиты её планет относительно друг друга.

В Солнечной системе большинство планет движется приблизительно в одной плоскости. По словам астрофизика Самуэля Йи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, взаимные наклоны их орбит обычно составляют около одного градуса, если не считать Меркурий.

Такое расположение считается естественным: планеты образуются из относительно плоского газопылевого диска, окружающего молодую звезду.

Однако в системе TOI-2535 взаимный наклон орбит составляет не менее пяти градусов. Это больше, чем в большинстве известных многопланетных систем.

Чтобы объяснить происходящее, учёные приводят аналогию с солнечными затмениями. Если бы орбита Луны идеально совпадала с плоскостью земной орбиты вокруг Солнца, солнечные затмения происходили бы каждый месяц. В действительности орбита Луны наклонена, поэтому её тень гораздо реже попадает на Землю.

В далёкой планетной системе действует похожий геометрический принцип, только положение орбит гигантских планет со временем меняется настолько заметно, что их прохождения перед звездой могут полностью исчезать из поля зрения земных телескопов.

Возникает вопрос: насколько устойчива такая необычная система? Ведь два массивных тела, постоянно воздействующих друг на друга, потенциально могут изменить свои орбиты настолько, что одно из них будет выброшено в космос или произойдёт столкновение.

Чтобы проверить это, исследователи смоделировали движение планет на протяжении миллиона лет — за это время TOI-2535b совершила бы около 50 миллионов оборотов вокруг своей звезды.

Расчёты показали, что система может оставаться устойчивой благодаря орбитальному резонансу — особой взаимосвязи между движением планет. Такое взаимодействие способно удерживать их на стабильных орбитах и предотвращать разрушительные сближения.

Открытие также поднимает вопрос о происхождении горячих юпитеров. Исследователи предполагают, что обе гигантские планеты первоначально сформировались дальше от своей звезды, а затем постепенно переместились ближе к ней, взаимодействуя с газопылевым диском. Однако почему их орбиты приобрели настолько разные наклоны, пока неизвестно.

Главная ценность наблюдений заключается в том, что астрономам впервые удалось проследить, как транзиты гигантской экзопланеты постепенно исчезают из-за изменения ориентации её орбиты. Ранее исследователи уже наблюдали противоположные случаи, когда транзиты планет, наоборот, начинали появляться.

Это означает, что некоторые далёкие планеты могут периодически становиться доступными для обнаружения, а затем на десятилетия исчезать из наблюдений. И количество таких невидимых миров может оказаться значительно больше, чем позволяют предположить текущие наблюдения.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале The Astrophysical Journal Letters.