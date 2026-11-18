В Перми получили уникальный чай из лопуха с помощью ультразвука

Лопух, также известный как репейник, многие считают обычным сорняком, но он оказался весьма полезным для организма человека. Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали способ изготовления чая на основе этого растения и объяснили, в чем заключается его медицинский эффект.

Как уточняется, изначально высушенные листья лопуха подвергли обработке ультразвуком, затем в сырье внесли молочнокислые бактерии Lactobacillus plantarum 8P-A3, после чего началась стадия ферментации. Затем массу измельчили и расфасовали в фильтр‑пакеты. При заваривании горячей водой уже через 15 минут в настой переходит до 90 % полисахаридов и прочих растворимых соединений.

В ходе исследования специалисты оценили содержание ценных компонентов в сырье: в лопуховом материале обнаружили 14 % растительных волокон, чего достаточно, чтобы продукт обладал пребиотическими свойствами. Мало того, листья лопуха — настоящий кладезь биологически активных веществ. В них присутствуют флавоноиды, органические кислоты и витамины, которые помогают укреплять иммунитет, поддерживать пищеварение, а также оказывают антиоксидантное, противовоспалительное и ранозаживляющее действие.

Продукт заметно отличается от привычных травяных чаев, так как в нем присутствуют не только компоненты самого растения, но и вещества, синтезированные бактериями, которые благоприятно влияют на пищеварение. Например, в напитке из одного пакетика содержится примерно 1,6 мг/мл молочной кислоты, но есть и уксусная кислота. Именно эти соединения придают чаю легкую кислинку.

Еще одно преимущество разработки заключается в ее простоте и доступности — для производства не нужны дефицитные ингредиенты или дорогостоящее оборудование, что делает технологию перспективной с экономической точки зрения и позволяет достаточно легко наладить выпуск такого чая в России.