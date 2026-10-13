 

В парке аттракционов Six Flags в США погиб человек, есть пострадавшие

13.10.2026, 4:30, Разное
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В парке аттракционов Six Flags в американском штате Джорджия произошел инцидент на американских горках, в результате которого один человек погиб и еще несколько получили травмы. Об этом пишет CBS News со ссылкой на официальных представителей местных властей.

Власти пока не уточнили, на каком именно аттракционе произошел инцидент. Однако камеры CBS News Atlanta зафиксировали остановку американских горок Goliath. Посетителей эвакуировали с самого высокого участка трассы по аварийной лестнице.

Очевидцы рассказали телеканалу WXIA-TV в Атланте, что видели, как мужчина упал с американских горок.

Обстоятельства происшествия выясняются.


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