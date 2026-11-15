В Париже вынесен приговор публицистке Барбаре Лефевр, призывавшей выселить жителей Газы

Уголовный суд Парижа приговорил к четырем месяцам тюремного заключения условно публицистку Барбару Лефевр, которая была признана виновной в подстрекательстве к ненависти, насилию и дискриминации на почве происхождения.

Основанием для этого стали заявления, сделанные ей 20 февраля 2025 во время дискуссии в эфире франкоязычной редакции канала i24News. Лефевр призвала очистить секторы Газы от населения, отметив, что оно должно жить «в другом месте».

Эти словам повлекли за собой несколько официальных жалоб в прокуратуру, в том числе – организацией SOS Racisme и общественным активистом Бенжаменом Белайди. В них выдвигались обвинения в прославлении военных преступлений и преступлений против человечности.