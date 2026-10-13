 

В Нью-Йорке задержан рейс Delta в Тель-Авив после телефонного звонка о бомбе

13.10.2026, 22:45, Разное
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В нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди (JFK) задержан вылет в Тель-Авив самолета авиакомпании Delta. Как сообщают израильские СМИ, причиной стал телефонный звонок от неизвестного, заявившего, что на борту находится бомба.

Самолет не получил разрешения на вылет до завершения проверки безопасности. Согласно протоколу, все пассажиры должны покинуть борт, а багаж – быть выгружен и повторно проверен. Вылет рейса может быть отложен на несколько часов.

Это уже второй подобный инцидент за сутки. Утром 13 октября в аэропорту Бен-Гурион после анонимного сообщения о бомбе был проверен самолет Delta, прибывший из Нью-Йорка. Взрывчатку на борту не обнаружили.


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