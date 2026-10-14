В Норвегии задержаны пять человек по подозрению в обмане NATO на миллион евро

В Норвегии задержаны пять человек по подозрению в завышении стоимости услуг при обслуживании военных кораблей NATO. Предполагаемый ущерб превышает миллион евро. Все задержанные – граждане Норвегии, проживающие в районе Бергена.

Как пишет Aftenposten, в период с 2021 по 2025 год подозреваемые намеренно завышали стоимость услуг, предоставляемых кораблям альянса в норвежских портах. Счета направлялись агентству NATO, отвечающему за материально-техническое обеспечение.

Следствие также проверяет подозрения в подкупе должностных лиц, которые могли содействовать оплате завышенных счетов.

По данным Евроюста, в рамках международного расследования полиция Германии и Румынии провела обыски в компаниях, предположительно связанных с мошеннической схемой.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro