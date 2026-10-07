В НГТУ работают над вакуумными транзисторами для военных и космоса

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В Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ) разработаны конструкция и производственная технология приборов вакуумной микроэлектроники, которые рассчитаны на эксплуатацию в сложных условиях.

Принцип работы этих устройств отличается от традиционных полупроводниковых решений — перенос заряда в них происходит за счет движения электронов через компактный вакуумный канал. Проект реализуется в рамках программы «Приоритет‑2030» и ориентирован на применение в радиоэлектронном оборудовании для оборонной, а также космической отраслей.

Ключевым достоинством вакуумной микроэлектроники выступает высокая стойкость к неблагоприятным факторам — к радиационному излучению, экстремальным температурам и их резким перепадам. При этом созданные элементы характеризуются невысоким пороговым напряжением и достаточно несложной архитектурой.

Ученые НГТУ уже собрали действующий прототип прибора с вертикальным вакуумным каналом. Получаемые транзисторы и диоды такого типа открывают возможности для проектирования высокопроизводительной аппаратуры, работающей на высоких и сверхвысоких частотах и используемой в системах радиосвязи и радиолокационном оборудовании.

Кроме того, в университете ведут параллельные исследования по разработке вакуумных компонентов с зазорами нанометровых размеров, а также наноантенн, предназначенных для работы в терагерцовом диапазоне.

Технология производства, созданная специалистами НГТУ, является оригинальной, и уже направлена заявка на ее регистрацию в Роспатенте. В перспективе такие приборы смогут найти применение в оборудовании, где критически важна надежная работа под воздействием радиации и прочих экстремальных нагрузок.

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