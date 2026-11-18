В небе есть что-то, влияющее на то, сколько энергии могут вырабатывать ветряные электростанции

Морские ветряные электростанции принято моделировать так, будто над ними чистое и сухое небо. В реальности над океаном такое небо — редкость: по спутниковым оценкам, в любой момент времени менее десяти процентов морской поверхности свободно от облаков, а над Северным морем, где активно строят ветропарки, низкие облака — постоянный фон. Новое исследование показывает, что это упрощение стоит слишком дорого: облака и ветряные турбины влияют друг на друга, и это взаимодействие нужно учитывать при проектировании и прогнозировании выработки.

Работа группы Давиде Сельватичи из Университета Твенте в Нидерландах сосредоточена на слоисто-кучевых облаках — низких, часто образующих почти сплошной слой на верхней границе атмосферного пограничного слоя. Именно из этого слоя турбины черпают энергию ветра, и именно его облака меняют наиболее заметно. Исследователи смоделировали ветропарки под такими облаками в различных атмосферных условиях и обнаружили, что выработка зависит от того, что находится над облачным слоем. Когда над слоисто-кучевыми облаками располагается более сухой воздух, облака охлаждаются сильнее: сухой воздух возвращает в облако меньше тепла, чем влажный. Охлаждённый воздух становится тяжелее и опускается, а нисходящее движение приподнимает пограничный слой, заставляя всю «сэндвич-структуру» расширяться вверх. В результате турбины получают доступ к большему количеству энергии. Влажный воздух над облаками даёт противоположный эффект: перепад между областью облаков и свободной тропосферой сглаживается, движущая сила слабеет, и пограничный слой, тормозящий ветер у поверхности, остаётся низким.

Это не только вопрос физики облаков. Слоисто-кучевые облака покрывают около 20 процентов поверхности Земли и играют заметную роль в радиационном балансе планеты. Над океанами их особенно много, и в районах планируемых морских ветропарков — например, у побережья Калифорнии — они регулярно пересекаются с высотой ротора. Анализ, проведённый Аргоннской национальной лабораторией, показал, что в зонах ветроэнергетики у залива Гумбольдта и Морро-Бэй верхняя граница пограничного слоя и границы облаков пересекают слой ротора (80–280 метров) более чем в 30 и 20 процентах случаев соответственно. Иными словами, турбины часто работают внутри облачного слоя или прямо под ним, а не в идеализированных условиях, которые предполагает большинство моделей.

Вторая половина истории — обратное влияние. Исследование показывает, что ветропарки способны менять облачность: для неглубоких облаков пограничного слоя, основание которых расположено близко к вершине ротора, турбины могут уменьшать содержание жидкой воды и облачный покров. Это согласуется со спутниковыми наблюдениями и означает, что взаимодействие двустороннее: не только облака диктуют условия турбинам, но и турбины оставляют след в облаках. Механизм связан с тем, что ветропарк приподнимает пограничный слой перед собой и опускает его в следе, меняя турбулентность и влагосодержание в слое, где формируются облака.

Практическое значение этих результатов выходит за пределы одной статьи. Точность прогнозов выработки морских ветропарков зависит от того, насколько хорошо модель воспроизводит атмосферу в слое ротора. Если облака систематически не учитываются, ошибки могут накапливаться. Отдельные исследования уже фиксируют, что региональные модели погоды, такие как HRRR, занижают высоту облачных вершин у побережья Калифорнии примерно на 500 метров и слабее воспроизводят суточный цикл облачности по сравнению со спутниковыми данными. Это означает, что даже при наличии облачных схем в моделях их поведение в конкретных прибрежных районах требует проверки и уточнения.

Авторы подчёркивают, что их работа — первый шаг, а не окончательный ответ. Симуляции проводились для ограниченного набора условий, и в будущем исследователи планируют расширить диапазон погодных сценариев и конструктивных особенностей ветропарков. Сельватичи отмечает, что для по-настоящему реалистичных расчётов в реальном времени потребуются вычислительные ресурсы, которых пока нет. Но главный вывод уже сформулирован: облака — не фон, а активный участник энергетического баланса морских ветропарков, и проектирование без их учёта оставляет значительную часть картины за кадром.

Итоги работы опубликованы в журнале Journal of Renewable and Sustainable Energy.

Изображение: разработано Мagnific.