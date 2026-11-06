 

В Москве выпустили пломбир в виде вагона, в котором Ленин вернулся в Россию в 1917 году

06.11.2026, 9:15, Разное
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Московский хладокомбинат имени Микояна начал выпуск новой линейки пломбиров, посвящённых знаковым событиям отечественной истории. Первая партия мороженого приурочена к 110-ой годовщине революционных потрясений 1917 года. 

«Наши технологи в мельчайших делателях воссоздали пломбированный вагон, на котором Владимир Ильич Ленин вернулся в Россию. Тут и сам вождь мирового пролетариата, и курирующие его работы офицеры германского генштаба», – сказал главный технолог предприятия Борис Иванов.

В ближайшее время руководство хладокомбината планирует выпустить пломбиры, посвящённые призванию варягов, основанию Москвы, изгнанию поляков из Кремля в 1612 году, Февральской революции, Перестройке и другим эпизодам.

«Стоимость каждого изделия не будет превышать тысячу рублей, при этом используются исключительно российские ингредиенты и отечественное оборудование», – пообещал Иванов.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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