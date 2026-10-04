В Москве обнаружены тела предпринимательницы и ее дочери, задержан сожитель женщины

В Москве расследуется убийство предпринимательницы, фрагменты тела которой 3 октября обнаружили в квартире на Жулебинском бульваре. По данным столичных СК и прокуратуры, останки находились в пакетах на балконе квартиры. В помещении были найдены предполагаемые орудия убийства, а позднее следователи сообщили об обнаружении тайника с оружием и боеприпасами. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что погибшая была предпринимательницей 1972 года рождения и бывшей женой московского ресторатора. По данным MSK1, речь идет о 53-летней Елене Церетели: она владела салоном красоты и была совладелицей компании, занимавшейся управлением и арендой недвижимости. Ее бывший супруг Мамука Церетели занимался ресторанным бизнесом, в частности развитием франшизы Subway в Москве.

Первоначально правоохранительные органы разыскивали сожителя убитой и ее совершеннолетнюю дочь. В ночь на 4 октября 47-летний подозреваемый был задержан в Воронежской области сотрудниками уголовного розыска при поддержке Росгвардии и доставлен в Москву. Вместе с подозреваемым при задержании находилась женщина 1986 года рождения. Следствие проверяет ее возможную причастность к преступлениям.

Затем Следственный комитет сообщил, что в Новой Москве обнаружен гараж, которым пользовался сожитель погибшей. При его осмотре было найдено тело дочери женщины и еще один схрон оружия. По данным российских СМИ, девушке было 19 лет.

Следователи устанавливают обстоятельства и мотив двух убийств. В квартире и гараже продолжаются криминалистические исследования, изучаются записи камер наблюдения, назначены экспертизы. Официально имя подозреваемого пока не называлось.

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