В Москве и Петербурге для аренды стали доступны зимние электросамокаты

Замглавы «Яндекса» по развитию кикшеринга Пётр Фрезе представил новую модель электросамоката «Иван Сусанин», специально созданную для эксплуатации в зимних условиях.

«Начну с того, что этот транспорт был сделан исключительно российскими инженерами из отечественных комплектующих. И мы придумали, как сделать езду на самокате даже по глубокому снегу и льду максимально комфортной», – сказал Фрезе.

Пока новые электросамокаты будут доступны только жителям Москвы и Санкт-Петербурга, но уже в начале 2027 года «Яндекс» планирует запустить «зимний кикшеринг» в Нижнем Новгороде, Владивостоке и других крупных городах.

«Наша цель – разгрузить города от пробок и улучшить экологию. «Иван Сусанин» для этого прекрасно подходит. Так что уже скоро мы увидим, что в столицах пробок стало существенно меньше», – пообещал представитель компании.

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