 

В Ларнаке женщина проникла на рейс в Тель-Авив, не имея разрешения на въезд в Израиль

05.10.2026, 8:30, Разное
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В аэропорту Ларнаки утром в понедельник, 5 октября, женщина, которой израильские иммиграционные власти не разрешили въезд в страну, смогла пройти на борт самолета TUS Airways, готовившегося к вылету в Тель-Авив, пишет N12.

Нарушение обнаружил экипаж уже на борту. После пересчета пассажиров выяснилось, что их на одного больше, чем значится в списке. Женщину нашли и вывели из самолета.

Командир экипажа сообщил пассажирам, что женщина «прошла систему», несмотря на отсутствие разрешения на поездку в Израиль, и была обнаружена благодаря бдительности его коллег.

После инцидента часть пассажиров потребовала отменить вылет, пишет N12.

Инцидент произошел на фоне повышенного внимания к безопасности авиарейсов после попытки захвата самолета FlyDubai FZ1073 30 сентября и продолжающегося в Израиле обсуждения недостатков системы проверки пассажиров и экипажей иностранных авиакомпаний.

По сообщению N12 неясно, имеет ли запрет на въезд в Израиль для данной конкретной женщины какое-либо отношение к вопросам безопасности.


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