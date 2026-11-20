В корейском блюде нашли бактерию, которая помогает организму избавляться от микропластика

Учёные из Южной Кореи обнаружили в традиционном блюде кимчи бактерию, способную захватывать мельчайшие частицы пластика и помогать выводить их из кишечника. В лабораторных условиях микроорганизм связал до 87% нанопластика, а первые опыты на мышах показали, что благодаря ему больше пластиковых частиц покидает организм естественным путём.

Речь идёт о бактерии Leuconostoc mesenteroides CBA3656, которая участвует в брожении овощей, превращая сахара в молочную кислоту. Исследователи из южнокорейского Всемирного института кимчи решили проверить, как она взаимодействует с нанопластиком — настолько мелкими частицами пластика, что они могут проникать через биологические барьеры.

Оказалось, что частицы полистирола способны прилипать к поверхности бактерий. Когда микроорганизмы добавили в воду с нанопластиком, они связали 87% пластиковых частиц. В жидкости, имитирующей содержимое человеческого кишечника, результат оказался скромнее, но всё равно заметным — 57%.

Затем учёные перешли к экспериментам на животных. Мышам, выращенным в стерильных условиях и не имевшим собственной кишечной микрофлоры, давали бактерии из кимчи. После этого в их кале обнаруживали больше нанопластика. Это указывает на возможность того, что бактерии захватывают пластиковые частицы и выводят их вместе с кишечным содержимым, не позволяя части пластика всасываться в организм.

Подобные свойства обнаруживают не впервые. В 2025 году исследователи показали, что некоторые пробиотические бактерии увеличивали выведение микропластика у мышей на 35%, одновременно снижая его количество в кишечнике на 67%.

Ещё одно исследование, опубликованное в 2026 году, было посвящено бактерии Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, встречающейся в йогурте. В предварительных опытах мыши, получавшие этот микроорганизм, выводили с калом в 12 раз больше микропластика. Кроме того, у животных наблюдалось меньше признаков повреждения кишечника.

Однако переносить эти результаты на человека пока рано. Многие эксперименты проводят на мышах, у которых отсутствует нормальная кишечная микрофлора. В действительности кишечник человека населён огромным количеством разных микроорганизмов, и пока неизвестно, как их взаимодействие повлияет на способность отдельных бактерий связывать пластик.

Есть и другой важный вопрос: насколько вообще полезно ускорять выведение таких частиц? Микропластик и ещё более мелкий нанопластик связывают с различными потенциальными рисками для здоровья, однако надёжных доказательств того, что они непосредственно вызывают заболевания у людей, пока нет. Не до конца понятно даже то, как долго пластиковые частицы задерживаются в организме. По имеющимся данным, значительная их часть проходит через пищеварительную систему и выводится естественным путём.

Поэтому новое исследование не означает, что употребление кимчи или йогурта уже можно считать способом очистки организма от пластика. Пока учёные продемонстрировали способность определённых бактерий связывать пластиковые частицы в лаборатории и увеличивать их выведение у экспериментальных животных.

Тем не менее результаты открывают интересное направление исследований. Если подобный механизм удастся подтвердить в условиях нормальной кишечной микрофлоры, некоторые бактерии из ферментированных продуктов могут стать основой для новых способов уменьшения воздействия нанопластика на организм.

Исследование опубликовано в научном журнале Bioresource Technology.