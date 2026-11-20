Миллионам людей неправильно диагностируют ожирение: учёные обнаружили серьёзную проблему

Миллионы людей по всему миру могут получать неправильный диагноз «ожирение». Одним врачи ошибочно приписывают заболевание, которого у них нет, а у других, наоборот, не замечают избытка жира. К такому выводу пришла международная группа учёных, изучившая данные более 844 тысяч человек. Исследование, опубликованное в журнале Nature, показало, что привычный способ оценки ожирения далеко не всегда отражает реальное состояние здоровья.

На протяжении десятилетий главным инструментом диагностики служил индекс массы тела (ИМТ). Его рассчитывают, разделив вес человека в килограммах на квадрат его роста в метрах. Метод прост и удобен, однако у него есть существенный недостаток: он оценивает соотношение веса и роста, но не позволяет достаточно точно определить количество жира в организме и его влияние на здоровье.

В 2025 году международная группа экспертов предложила пересмотреть критерии диагностики ожирения. Вместо того чтобы полагаться исключительно на ИМТ, специалисты рекомендовали учитывать окружность талии, её соотношение с ростом, результаты измерения жировой массы и, самое главное, наличие нарушений в работе органов и систем организма.

Теперь исследователи впервые проверили, насколько сильно такой подход меняет картину. Они проанализировали данные 844 108 взрослых жителей Китая, Великобритании, США и Испании, сравнив результаты традиционной диагностики с новыми критериями.

Выяснилось, что индекс массы тела не выявлял ожирение у 8,6% участников в некоторых исследованных группах. Одновременно до 3,1% людей получали диагноз «ожирение» на основании ИМТ, хотя по новым критериям он не подтверждался. Если учитывать численность населения планеты, подобные расхождения могут затрагивать миллионы человек.

Однако важнейшее отличие нового подхода заключается не только в более точном определении избытка жира. Учёные предлагают разделять ожирение на две принципиально разные категории.

Первая — клиническое ожирение. Это состояние, при котором избыточные жировые отложения уже нарушают работу органов или приводят к физическим ограничениям, мешающим повседневной жизни. В таком случае ожирение рассматривается как самостоятельное заболевание, требующее лечения.

Вторая категория — доклиническое ожирение. У человека уже имеется избыток жировой ткани, но он пока не вызывает выявляемых нарушений в работе организма. Это не означает, что состояние совершенно безопасно, однако и автоматически считать такого человека больным неправильно.

По словам одного из авторов исследования, специалиста Королевского колледжа Лондона Франческо Рубино, клиническая форма составляет до трети всех случаев ожирения. При этом большинство людей с доклиническим ожирением в течение десяти лет наблюдения так и не перешли в клиническую категорию.

Разница между двумя состояниями особенно отчётливо проявилась при анализе смертности. За период наблюдения, превышавший десять лет, клиническое ожирение было связано с повышением риска смерти на 69%, тогда как доклиническое — на 19%. Таким образом, наличие нарушений в работе организма позволяло гораздо точнее оценить опасность состояния, чем один только индекс массы тела.

Исследователи подчёркивают, что доклиническое ожирение нельзя ни автоматически считать заболеванием, требующим интенсивного лечения, ни игнорировать как совершенно безвредное состояние. Некоторым людям необходимы профилактические меры, но их объём должен зависеть от индивидуального риска.

Такой подход может изменить и принципы назначения препаратов для снижения веса, в том числе лекарств, действующих на рецепторы глюкагоноподобного пептида-1. Вместо того чтобы ориентироваться преимущественно на показатели ИМТ, врачи смогут точнее определять, кому действительно необходимо лечение, а кому достаточно профилактического наблюдения.

Кроме того, новые критерии могут оказаться полезными для других направлений медицины. Например, они помогут исследователям точнее выяснять, действительно ли определённые заболевания сердца связаны с ожирением или их развитие объясняется другими причинами.

Авторы работы считают, что результаты подтверждают необходимость более широкого внедрения новых диагностических критериев. Однако прежде предстоит провести дополнительные исследования, усовершенствовать методы диагностики и выяснить, какие варианты лечения наиболее эффективны для каждой категории пациентов.

Главный вывод заключается в том, что одинаковый индекс массы тела ещё не означает одинакового состояния здоровья. Для оценки опасности ожирения важно не только количество избыточного жира, но и то, что он уже успел изменить в работе организма. Именно это различие может помочь миллионам людей избежать как ненужного лечения, так и опасного промедления с медицинской помощью.