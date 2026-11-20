В Боровске откроется выставка о размышлениях Циолковского о мировом языке

24 ноября в Музее-квартире К.Э. Циолковского в Боровске начнёт работу выставка «В мировое пространство — с мировым языком», посвящённая малоизвестной стороне наследия основоположника теоретической космонавтики — его размышлениям о международном языке и о том, как идея всеобщего взаимопонимания связана с мечтой об освоении Вселенной. Интерес Циолковского к искусственным языкам возник не случайно: его труд «Аэроплан, или Птицеподобная (авиационная) летательная машина» благодаря эсперантисту В.Ф. Шмурло был опубликован в 1894 году в эсперанто-журнале «Lingvo Internacia», и идея распространять научные труды за границей на эсперанто пришлась учёному по душе — он обратился к создателю языка Л. Заменгофу с просьбой выслать учебник. Серьёзно над проблемой международного языка Циолковский задумался, работая над статьёй «Этика или естественные основы нравственности» (1903–1918): по его мнению, единый язык способствует объединению народов и сплочению усилий в освоении Вселенной, и эта мысль нашла отражение в работах «Общий алфавит и язык» (1915), «Образование Земли и солнечных систем» (1915) и «Вне Земли» (1918).

Циолковский пришёл к идее общего для всех народов «живого» языка, способного передать культурное наследие и научные истины, — по его мнению, мировым языком мог стать не искусственный с «мёртвой орфографией», а «живой», вобравший достижения человечества, например английский или французский. Предположив, что такой язык будет труден для усвоения всеми народами, в статье «Общечеловеческая азбука, правописание и язык» (1927) учёный предложил алфавит, близкий к эсперанто, и переложил его на клавиши разработанной им пишущей машины (1928); узнав об искусственном космическом языке АО, он высказал сомнения в его практичности. Хотя Циолковский и причислял себя к эсперантистам, по сути эсперантистом он не был.

Экспозиция построена на материалах Государственного музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского: посетители узнают о создателе эсперанто Л. Заменгофе, об эсперантистах и лингвистах Я.И. Линцбахе, Н.В. Юшманове и В.Ф. Шмурло, с которыми учёный состоял в переписке, а также о Л.Н. Толстом и С.И. Танееве как известных деятелях в области эсперанто. В экспозиции представлены издания на эсперанто, газетные вырезки на французском языке и эсперанто, фотопортреты, альбом с фотографиями с Первой мировой выставки моделей межпланетных аппаратов, подаренный учёному изобретателями-инвентистами, а также книжные издания из его личной библиотеки. В качестве пролога будут показаны две однотипные картины Питера Брейгеля Старшего с изображением Вавилонской башни, недостроенной из-за языкового барьера, — этот образ выступает символом, если идти от противного, объединения народов и сплочения усилий в освоении Вселенной. Выставка будет работать до 28 февраля 2027 года.