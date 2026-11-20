Минюст РФ пополнил список релокантов, в отношении которых применяются ограничительные меры

Минюст РФ внес в список релокантов, в отношении которых применяются временные ограничительные меры, бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева, издателя «Медиазоны» Петра Верзилова, активистку Любовь Соболь, актера Артура Смольянинова.

Также список пополнили телеведущая Татьяна Лазарева, журналистки Евгения Балтатарова и Евгения Гармажапова, политик Максим Кац, политолог Аббас Галлямов, журналист Денис Камалягин, активист Семен Кочкин, журналистка Алеся Мароховская, политолог Ростислав Мурзагулов. Все они также включены в реестр «иностранных агентов».

Федеральный закон (ФЗ №284) о временных ограничениях для физических лиц, которые уклоняются от исполнения наказания за пределами страны, вступил в силу 4 августа этого года.