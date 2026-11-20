Если в рационе не хватает клетчатки, бактерии могут начать питаться защитной слизью кишечника

Когда кишечным бактериям не хватает клетчатки, они могут переключиться на другой источник питания — защитную слизь, покрывающую стенки кишечника. К такому выводу пришли ученые Принстонского университета, изучавшие, как растительная пища влияет на состав кишечной микрофлоры и вырабатываемые ею вещества.

Исследователи обнаружили, что важную роль в этом процессе играет не только клетчатка, но и особая группа растительных белков. Вместе они способны менять химические вещества, которые производят кишечные бактерии, смещая баланс в сторону соединений, считающихся полезными для организма.

Чтобы разобраться в этом механизме, ученые сосредоточились на фенольных метаболитах — веществах, которые образуются при переработке бактериями определенных аминокислот. В частности, речь идет о тирозине и фенилаланине, которые могут служить исходным материалом для образования разных соединений.

Оказалось, что клетчатка и некоторые растительные белки влияют на то, какие именно вещества будут образовываться. При их участии бактерии производят меньше потенциально вредных соединений, происходящих из тирозина, и больше полезных метаболитов, образующихся из фенилаланина.

Особенно интересный результат дали эксперименты на мышах. Когда доступная бактериям клетчатка заканчивалась, микроорганизмы могли переключаться на слизь, покрывающую стенки кишечника. При этом они начинали вырабатывать соединения, потенциально вредные для организма.

Однако исследователи выяснили, что одной клетчаткой дело не ограничивается. Существенную роль играют также неперевариваемые растительные белки, которые ученые назвали «белками, имитирующими клетчатку».

Эти белки, подобно пищевым волокнам, влияют на работу кишечных бактерий. Более того, именно с ними исследователи связали образование практически всех полезных фенольных соединений, обнаруженных в соответствующих экспериментах. Вместе с клетчаткой они помогают поддерживать благоприятный баланс веществ, производимых микрофлорой.

По мнению авторов работы, такие белки могут представлять собой отдельную важную категорию пищевых компонентов, влияющих на состав кишечной микрофлоры и обмен веществ. Исследователи даже допускают, что в будущем их содержание могут указывать на упаковках продуктов наряду с количеством клетчатки.

Но это оказалось не единственным открытием. В рамках второго исследования ученые пересмотрели представления о происхождении некоторых веществ, связанных со здоровьем человека.

Ранее считалось, что ряд таких соединений производится исключительно кишечными микроорганизмами. Однако эксперименты с клетками мышей, крыс и людей показали, что некоторые из них могут образовываться и непосредственно в клетках организма, за пределами кишечника.

В частности, это касается индол-3-лактата и индол-3-ацетата. Таким образом, кишечная микрофлора оказалась не единственным возможным источником веществ, которые прежде считались продуктами исключительно бактериального обмена.

Оба исследования, опубликованные в научных журналах PNAS и Nature Metabolism, помогают лучше понять, каким образом питание влияет на химические процессы в организме. Эти знания могут пригодиться при разработке методов лечения, воздействующих на кишечную микрофлору, а также при составлении более точных рекомендаций по питанию.

При этом ученым еще предстоит выяснить, как изменения рациона влияют на выработку обнаруженных соединений и здоровье человека в долгосрочной перспективе. Пока результаты позволяют прежде всего лучше понять биохимические механизмы, связывающие растительную пищу, кишечные бактерии и обмен веществ.

Главный вывод исследований заключается в том, что польза растительных продуктов может объясняться не только содержанием клетчатки. Некоторые неперевариваемые белки также способны направлять работу кишечных микроорганизмов в благоприятную сторону, а значит, заслуживают отдельного внимания при изучении влияния питания на здоровье.