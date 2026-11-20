Скандал вокруг 112-летней жительницы Дании — в ее биографии нашли нацистское прошлое

14 октября 2026 года 112-летняя Кирстен Швальбе установила национальный рекорд долголетия, став самым пожилым человеком в истории Дании – на тот момент ее возраст составил 112 лет и 218 дней. Это событие широко освещалось в датской прессе: долгожительница, у которой было собственное телешоу и около 50 тысяч подписчиков в социальной сети Instagram (в настоящее время страница удалена), принимала поздравления даже от ведущих политиков страны, включая лидера Либеральной партии и экс-министра обороны Троэльса Лунда Поульсена.

Однако спустя два дня после торжеств датское издание Kristeligt Dagblad опубликовало расследование, приуроченное к выходу книги о жизни Швальбе под названием «Нам нужно над чем-то смеяться» (We Need Something to Laugh About). Журналисты выяснили, что вопреки официальной биографии, в которой этот период полностью обойден молчанием, в годы Второй мировой войны Швальбе состояла в Национал-социалистической рабочей партии Дании (DNSAP) и занимала в ней руководящие посты.

По данным архивных документов, она вступила в партию в августе 1941 года – уже после оккупации страны нацистской Германией. В период с августа 1943-го по июль 1944 года Швальбе возглавляла отделение DNSAP в городе Хольстебро, а также руководила местным женским крылом организации.

Как пишет британская газета The Telegraph, первоначально долгожительница отрицала какую-либо причастность к нацистам, однако затем признала факт, попытавшись преуменьшить свою роль. По словам Швальбе, она «почти ничего не знала» об идеологии партии, а вступила туда по настоянию покойного супруга, который также входил в руководство местного отделения.