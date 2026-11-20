Швеция начнёт выдавать гражданство иностранцам, способным съесть сюрстрёмминг

Парламент Швеции принял закон, ужесточающий требования для получения гражданства страны. Помимо стандартных процедур, иностранцам теперь предстоит съесть не менее половины банки сюрстрёмминга (традиционного шведского деликатеса из ферментированной балтийской сельди). Об этом сообщил общественный вещатель SVT.

Иностранцы старше 16 лет, подавшие заявление на получение гражданства, должны будут лично посетить Шведское миграционное агентство и позавтракать в компании специальной комиссии. После этого претенденту необходимо будет оставаться в помещении ещё десять минут, не покидая его и не прибегая к помощи медицинского персонала.

«Доказать преданность нашему королевству и по-настоящему понять Швецию можно только тогда, когда ты способен без проблем употребить нашу священную национальную еду. Все остальные условия – не более чем формальности», – заявил министр по вопросам миграции Ким Чельстрём.

Отказ от совместного завтрака будет приравниваться к добровольному отзыву заявления на получение гражданства. При этом использование респираторов, противогазов, зажимов для носа и других средств индивидуальной защиты во время испытания будет запрещено.

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