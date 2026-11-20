В Дании двух мужчин арестовали по обвинению в подготовке покушения на украинского рэпера

Двух граждан Дании арестовали по обвинению в подготовке покушения на украинского рэпера Kyivstoner (настоящее имя – Альберт Васильев) во время его сентябрьской поездки в страну, пишет «Медуза» со ссылкой на датскую телекомпанию DR.

О том, что на рэпера готовилось покушение в Дании, стало известно во время суда о продлении меры пресечения фигурантам дела.

По версии следствия, российские спецслужбы наняли обвиняемых для убийства музыканта, который 25 сентября должен был выступить с концертом в Дании. Их задержали незадолго до выступления Kyivstoner. Концерт в итоге не состоялся.

Следствие утверждает, что арестованные связаны с датской уличной преступной группировкой Loyal to Familia (LTF). Арестованные свою причастность к покушению не признают.

Сам Kyivstoner еще 10 октября рассказывал, что несколько недель назад в аэропорту Дании его встретили представители местных и американских спецслужб. «Сказали, что будут меня охранять, потому что моей жизни угрожает опасность», – сообщил рэпер. В итоге ему не разрешили провести концерт в Дании. Следом были отменены выступления в Стокгольме (в этом случае по инициативе артиста), Цюрихе и Франкфурте.

Kyivstoner – бывший участник проекта «Грибы». После начала войны Альберт Васильев переехал из Киева в США, а через несколько лет – в Братиславу. Его жена рассказывала, что он финансово помогает украинской армии.

В июле ФСБ обвинила рэпера в том, что он якобы причастен к организации атаки украинских беспилотников на стратегическое предприятие в жилом секторе Подмосковья. Этот удар, как сказала спецслужба, удалось предотвратить. Васильев эти обвинения отверг.