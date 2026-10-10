В Калифорнии расследуют действия компании Mazal Group после жалобы клиента с инвалидностью

Полиция Лос-Анджелеса расследует обстоятельства покупок 30-летнего Виктора Чизолма, мужчины с интеллектуальной инвалидностью, в магазине косметики Bee & Co. в торговом центре Westfield Topanga. По данным CBS California Investigates, Чизолм утверждает, что сотрудники магазина заставили его потратить 41747 долларов на косметику и устройство для терапии красным светом, а также перевести двум сотрудницам еще 10120 долларов в виде «чаевых».

Чизолм рассказал, что его отвели в отдельную комнату, где на него давили, кричали и не позволяли уйти, пока он не передал банковскую карту. После публикаций CBS магазин Bee & Co. в Westfield Topanga закрылся. Материнской структурой Bee & Co. является базирующаяся в Чатсуорте Mazal Group, связанная с рядом других косметических брендов и магазинов в Южной Калифорнии.

Компания отвергает обвинения. Ее адвокат заявил, что часть платежей была получена «самовольной сотрудницей», не имевшей разрешения принимать такие переводы. Bee & Co. предложила вернуть Чизолму деньги при условии удаления негативных отзывов и публикации заявления в пользу компании. Представители Чизолма отказались принять эти условия.

Расследование CBS выявило и другие жалобы на агрессивные методы продаж в магазинах, связанных с Mazal Group, в том числе от пожилых покупателей и людей с инвалидностью. Конгрессмен Брэд Шерман заявил, что намерен довести информацию до генерального прокурора Калифорнии Роба Бонты.

Mazal Group зарегистрирована в Калифорнии и работает в США, однако связана с израильскими предпринимателями. В израильских СМИ компания описывается как бизнес, находящийся в израильской собственности. При этом сама Mazal Group заявляет, что не владеет и не управляет розничными магазинами напрямую, а поставляет продукцию независимым торговым точкам.

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