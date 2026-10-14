 

В Испании разрабатывают «вечные» покрышки со сменными протекторами

14.10.2026, 7:48, Разное
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Специалисты из Университета Карлоса III в Мадриде приступили к тестированию прототипов ремонтируемых покрышек в рамках проекта Ecotire. Они хотят создать практически вечные шины для автотранспорта, которые не придется утилизировать. Точнее, утилизации будет подлежать только протектор, который специально изготавливается из удобных для этой цели материалов.

Все упирается в экономию – существующие покрышки по умолчанию создаются очень прочными и долговечными, поэтому их переработка тоже становится непростой задачей. И хотя резиновые элементы можно превратить в крошку, у которой немало областей применения, сам процесс отделения протектора от каркаса и боковин остается трудоемкой затеей. Поэтому ученые решили делать их изначально раздельными, чтобы затем менять только протектор — по аналогии с тем, как на основную обувь надевают галоши.

Задумка глубже, чем кажется, так как при таком подходе основная нагрузка ложится на дешевый съемный протектор. А значит, остальную часть покрышки можно изготовить из нетрадиционных материалов — например, полимеров. Которые не крошатся и не создают загрязнения микрочастицами, как резина. К тому же, если делать протектор из силикона, в него можно встраивать различные датчики, которые будут следить за состоянием шины.

Прототип уже прошел испытания на стенде с беговым барабаном, где контролировались такие параметры, как нагрузка, радиус, угол увода, коэффициент проскальзывания и давление в шине. Вскоре могут начаться дорожные испытания совместно с отраслевым партнером. Если затея увенчается успехом, мир сможет позабыть о гигантских свалках отработанных покрышек, которые сегодня представляют реальную проблему.Источник &#8212 Universidad Carlos III de Madrid


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