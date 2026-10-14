В Германии начался процесс по делу о диверсии на газопроводе «Северный поток»

В Гамбурге завершился первый день процесса по делу о диверсии в 2022 году на газопроводе «Северный поток», по которому осуществлялись поставки российского газа в Европу. Подсудимый, житель Украины Сергей Кузнецов, отказался давать показания.

Защита потребовала прекратить производства. Она отвергла обвинения подсудимого в военном преступлении, отметив: нет доказательств, что бывший офицер украинской армии причастен к взрывам. Она также объявила незаконным решение Италии о выдаче их клиента Германии.

Прокуратура обвиняет Кузнецова в организации взрывов, разрушении сооружений и нарушении работы объектов общественной инфраструктуры. Согласно материалам дела, он действовал как военнослужащий и с ведома государственных органов Украины, поэтому следствие заявляет о военных преступлениях, пишет DW.

В качестве обоснования отказа от показаний адвокат Йес Майер-Локамп сослался на заявление бывшего командира Кузнецова Романа Червинского, который считается организатором диверсии. Червинский показал, что Кузнецов – член секретного подразделения и под страхом заключения в Украине в тюрьму не может рассказывать о своей деятельности.

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