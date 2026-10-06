 

В эксклюзивных водах Болгарии дроны атаковали торговые суда, одно из них затонуло

06.10.2026, 13:00, Разное
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Премьер-министр Болгарии Румен Радев сообщил, что минувшей ночью в Черном море беспилотные летательные аппараты нанесли удар по двум торговым судам, находившимся в болгарских экономических водах.

Один из кораблей, который шел под флагом Того, затонул, судьба экипажа неизвестна. На месте ведутся поисково-спасательные работы, обнаружены пустые спасательные плоты Команда второго, который после удара загорелся, смогла покинуть судно и была спасена паромом «Диоскурия».

Спасено 18 человек, среди которых 11 граждан Турции и семеро индийцев. Двое из них госпитализированы – один с ожогами, второй с травмой головы. Отмечается, что этот корабль шел в южном направлении с грузом зерна.

«Подобная атака в эксклюзивной экономической зоне Болгарии абсолютно неприемлема. Это чудовищное нарушение норм международного права и правил судоходства», – заявил премьер-министр, квалифицировав удар как расширение войны между Украиной и Россией.

Днем ранее БПЛА атаковали турецкое судно с зерном, находившееся в экономической зоне Румынии. Оно затонуло, 11 человек были спасены, двое погибли. Президент Украины Владимир Зеленский возложил ответственность на Россию.

Отметим, что и Болгария, и Румыния, и Турция – члены NATO.


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