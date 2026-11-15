 

В Доминиканской Республике задержаны трое израильтян с кокаином в чемоданах

15.11.2026, 8:30, Разное
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В международном аэропорту Пунта-Кана в Доминиканской Республике в ходе двух операций задержаны трое граждан Израиля, подозреваемых в попытке контрабанды кокаина в Германию. Все трое собирались вылететь во Франкфурт.

Как пишет Diario Libre со ссылкой на Национальное управление по контролю за наркотиками Доминиканской Республики (DNCD), 14 ноября были задержаны двое израильтян в возрасте 38 лет. При проверке их багажа рентгеновский аппарат выявил подозрительные предметы в двух чемоданах.

При досмотре в присутствии представителя прокуратуры в двойном дне одного чемодана были обнаружены семь пакетов с веществом, предположительно являющимся кокаином, а во втором – девять пакетов. Всего изъято 16 пакетов. Кроме того, у задержанных конфискованы три мобильных телефона, электронные устройства, иностранная валюта и документы.

Операцию проводили сотрудники DNCD и прокуратуры при содействии специального подразделения по обеспечению безопасности аэропортов и гражданской авиации и таможенной службы.

Двумя днями ранее, 12 ноября, в том же аэропорту был задержан 40-летний житель Израиля, собиравшийся вылететь во Франкфурт. В его чемодане с двойным дном, замаскированным фанерными панелями, были обнаружены еще семь пакетов предполагаемого кокаина.

Таким образом, в ходе двух операций задержаны трое израильтян, у которых в общей сложности изъяты 23 пакета с подозрительным веществом.

Власти Доминиканской Республики проверяют, связаны ли эти случаи между собой и не стоит ли за ними международная преступная организация, вербующая граждан Израиля для перевозки наркотиков из стран Карибского бассейна в Европу. Пока принадлежность задержанных к единой преступной сети не установлена.

Изъятые вещества направлены на экспертизу для определения их состава и точного веса. Задержанные переданы прокуратуре провинции Ла-Альтаграсия для дальнейшего разбирательства.

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