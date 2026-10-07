«В день рождения Путина» — Зеленский рассказал о погибших при ракетному ударе по Прилуках

По меньшей мере пять человек погибли и 26 получили ранения в результате российского удара по городу Прилуки в Черниговской области. Крылатая ракета попала в многоквартирный жилой дом. Среди пострадавших – дети.

«Расчистка завалов на месте происшествия продолжается, число погибших и раненых может измениться», – пишет областная прокуратура. В заявлении полиции удар назван циничным и варварским. Попадания зафиксированы Центр творчества детей и юношества, предприятие».

«Сегодня Путину на день рождения российская армия «подарила» уничтожение жилого дома в Прилуках в Черниговской области. Это был обычный пятиэтажный дом. К сожалению, на данный момент известно о пяти погибших, 26 человек ранены, в том числе пятеро детей», – заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Еще по меньшей мере шесть человек погибли в результате ударов по Кременчугу, Киеву и Александрии. Сообщается о десятках пострадавших. В общей сложности, российские удары были нанесены по 12 областям Украины, рассказал глава государства.

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