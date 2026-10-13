 

В Черном море после атаки БПЛА затонуло торговое судно, посол России вызван в МИД Болгарии

13.10.2026, 9:45, Разное
  Поддержать в Patreon

Премьер-министр Болгарии Румен Радев сообщил о новом ударе по торговым судам в Черном море, у болгарских берегов. Предыдущий подобный инцидент произошел несколько дней назад и привел к гибели корабля и его экипажа.

Первое судно, Chelsea 3, принадлежит Украине, его порт приписки – Одесса. Оно ходит под флагом Мальты. По словам политика, примерно в 33 километрах от берега его атаковали три беспилотных летательных аппарата. 15 членов экипажа были эвакуированы, одному потребовалась медицинская помощь.

Второе судно было атаковано в 31 километре от берега, недалеко от села Крапец. После этого оно затонуло. Информации о его экипаже нет.

Глава правительства созвал экстренное заседание совета безопасности. Он также проведет консультации с руководством NATO. Посол РФ будет вызван в министерство иностранных дел, где ему заявят о неприемлемости подобных действий.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

13.10 / Вучич потребовал усилить санкции против России, поскольку они «помогают экономике братской страны становиться сильнее»

13.10 / Новые швейцарские электробусы заряжаются через собственные шины

13.10 / Израилю пришлось опровергать заявления о стремлении к контролю над водными ресурсами Казахстана

13.10 / Анализ крови вместо паники: как новый маркер из пяти белков поможет обнаружить рак груди на ранней стадии

13.10 / «Моя единственная карта «Яндекс Пэй» не работает»: Маргарита Симоньян задержана за безбилетный проезд в московском автобусе

13.10 / «Умная грядка» для клеток: как нейросеть научила имплантаты растить мышцы

13.10 / Землетрясение в Панаме, более 6000 пострадавших

13.10 / ВСУ — ночью перехвачены 88 беспилотников. Есть жертвы. МО РФ — сбиты 604 БПЛА

13.10 / Рои роботов-строителей способны возводить здания без участия человека

13.10 / NATO представляет новую стратегию — «Мы готовы воевать уже сегодня»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике