В Черном море после атаки БПЛА затонуло торговое судно, посол России вызван в МИД Болгарии

Премьер-министр Болгарии Румен Радев сообщил о новом ударе по торговым судам в Черном море, у болгарских берегов. Предыдущий подобный инцидент произошел несколько дней назад и привел к гибели корабля и его экипажа.

Первое судно, Chelsea 3, принадлежит Украине, его порт приписки – Одесса. Оно ходит под флагом Мальты. По словам политика, примерно в 33 километрах от берега его атаковали три беспилотных летательных аппарата. 15 членов экипажа были эвакуированы, одному потребовалась медицинская помощь.

Второе судно было атаковано в 31 километре от берега, недалеко от села Крапец. После этого оно затонуло. Информации о его экипаже нет.

Глава правительства созвал экстренное заседание совета безопасности. Он также проведет консультации с руководством NATO. Посол РФ будет вызван в министерство иностранных дел, где ему заявят о неприемлемости подобных действий.

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