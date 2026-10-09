 

В Черногории задержали основателя Z-проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука

09.10.2026, 12:19, Разное
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Полиция Черногории совместно с Агентством национальной безопасности утром 9 октября задержала в городе Рисан основателя российского провоенного информационного проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука. Вместе с ним были задержаны его жена и соратница Валерия Звинчук, а также еще трое участников сети. Об этом сообщило черногорское издание Vijesti со ссылкой на источники в силовых структурах.

По данным Vijesti, операция направлена на пресечение «гибридной деятельности» сети, которую власти США и Великобритании связывают с распространением прокремлевской пропаганды и операциями иностранного информационного влияния. Британские власти ранее указывали, что «Рыбарь» частично координируется администрацией президента России, получает финансирование от «Ростеха» и взаимодействует с российскими спецслужбами.

СМИ со ссылкой на черногорские спецслужбы пишут, что при обысках были обнаружены дроны.

Госдепартамент США в рамках программы Rewards for Justice ранее объявил вознаграждение до $10 миллионов за информацию, позволяющую установить личности или местонахождение иностранных участников операций по вмешательству в американские выборы, в том числе связанных с «Рыбарем». При этом речь идет не о персональной «награде за Звинчука», а о вознаграждении за сведения об участниках соответствующей сети и их деятельности.

Михаил Звинчук работал военным переводчиком и сотрудником министерства обороны России. Проект «Рыбарь», созданный в 2018 году, приобрел широкую известность после начала полномасштабной войны РФ против Украины. Звинчук находится под санкциями ряда западных стран.


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