В Австралии умерла 90-летняя пережившая Холокост женщина, раненная при теракте на пляже Бонди

В Сиднее скончалась 90-летняя Ева Геллер, пережившая Холокост и получившая тяжелые ранения во время теракта на пляже Бонди 14 декабря 2025 года. Она умерла в ночь на пятницу, 6 ноября, почти через 11 месяцев после нападения. Таким образом, число погибших в результате теракта возросло до 16 человек.

Как пишет ABC News, во время нападения Геллер получила тяжелые ранения ног. Последующие месяцы она неоднократно находилась на лечении в больницах. Недавно женщину вновь госпитализировали из-за инфекции, связанной с последствиями ранений. По данным австралийских СМИ, непосредственной причиной смерти стал инсульт.

Раввин Арон Мосс, знавший Геллер, рассказал SBS News, что после нападения врачи предупреждали ее о возможности навсегда утратить способность ходить. Однако женщина смогла вновь встать на ноги. Большую часть последних месяцев она провела в постели.

Ева Геллер пережила Холокост в детстве и после войны переехала в Австралию. У нее остались дети, внуки и правнуки. Похороны назначены на понедельник, 9 ноября, в Сиднее.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе выразил соболезнования семье погибшей и еврейской общине. Полиция штата Новый Южный Уэльс сообщила, что обстоятельства смерти Геллер изучаются совместно с коронером.

Ханукальный теракт в Сиднее

В воскресенье, 14 декабря 2025 года, на месте массового празднования Хануки на пляже Бондай (Бонди) в восточном пригороде Сиднея был совершен теракт. Двое террористов, вооруженных длинноствольными винтовками, открыли огонь по людям.

Были убиты 15 человек, более 40 ранены.

Один из террористов, Саджид Акрам, был застрелен полицией. Его сын Навид Акрам был задержан, ему предъявлены обвинения в терроризме и многочисленных убийствах.

ИМЕНА ЖЕРТВ ТЕРАКТА

Матильда Би Бритван (Полтавченко) (10 лет). Ее семья из Одессы (Украина), но Матильда родилась в Австралии, куда ее близкие переехали более десяти лет назад.

Раввин Эли Шлангер (41 год) из движения «Хабад», один из организаторов праздника.

Александр (Алекс) Клейтман (87 лет), переживший Холокост, иммигрировал в Австралию из Украины, прикрыл собой от пуль свою жену Ларису.

Дан Элькайям (27 лет) – житель Франции, недавно иммигрировавший в Австралию. Футболист.

Раввин Яаков А-Леви Левитан (39 лет) – посланник движения «Хабад», секретарь раввинского суда в Сиднее, служил в образовательном центре BINA.

Реувен Моррисон (62 года) – уроженец бывшего СССР, бизнесмен, иммигрировавший в Австралию в 70-х, активный член еврейских общин Сиднея и Мельбурна. Открыто противостоял одному из террористов, давая время другим укрыться.

Питер («Марцо») Мегер (61 год), фотограф, бывший офицер полиции.

Тибор Вейцен (78 лет), погиб, прикрывая жену. Иммигрировал в Австралию из Израиля в 1988 году.

Марика Погань (82 года) – бабушка и общественная активистка, сидела в первом ряду во время празднования Хануки. Иммигрировала в Австралию из Чехословакии в 1968 году.

Эдит Брутман (82 года) – вице-президент комитета по борьбе с предрассудками и дискриминацией в организации «Бней Брит» в Новом Южном Уэльсе.

Борис Гурман (69 лет)

София Гурман (61 год), жена Бориса. Они были женаты 34 года. Погибли, пытаясь предотвратить расстрел.

Борис Тетельройт (68 лет), иммигрант из бывшего СССР, из Ташкента (Узбекистан). Работал аналитиком по разработке и внедрению инженерных приложений в Sydney Trains.

Адам Смит (50 лет).

Таня Третьяк (68 лет).

Ева Геллер (90 лет).

Борис и София Гурман, жители Норт-Бонди, попытались остановить одну из самых кровавых террористических атак в истории Австралии еще до того, как был произведен первый выстрел. Борис обезоружил одного из террористов, но в итоге он и его жена были застрелены. Реувен Моррисон бросал в террориста камни, отвлекая внимание на себя и спасая других, он был убит.

Торговец Ахмед аль-Ахмед сумел вырвать оружие у старшего из террористов, но не нейтрализовал его. Был ранен.

30-летний израильтянин Гефен Битон также пытался остановить террористов, но был тяжело ранен.