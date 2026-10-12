В Австралии создан миноискатель MineReader, определяющий взрывчатку с помощью магнитного резонанса

Инженерам австралийской компании MRead, работающей в области высоких технологий, удалось, казалось бы, невозможное – создать миноискатель, способный выявлять взрывчатое вещество напрямую – с помощью магнитного резонанса.

Современные мины постоянно совершенствуются. К примеру, появились «умные» мины, реагирующие на конкретные объекты, пластиковые мины, которые трудно обнаружить обычным миноискателем, запрограммированные на самоликвидацию в определенное время и другие. Однако до сих пор в земле находятся миллионы неразорвавшихся мин, представляющих смертельную опасность.

Миноискатель MineReader компании MRead разработан на базе материалов исследований австралийского научного агентства CSIRO. Инженеры компании отказались от традиционного метода обнаружения взрывоопасных предметов методом электромагнитной индукции в пользу фиксации сигнатуры взрывчатого вещества (RDX).

К примеру, гексоген (C3H6N6O6), содержащий 6 атомов азота в молекуле, можно обнаружить с помощью магнитного резонанса, поскольку атомы азота в кристаллической матрице взрывчатого вещества особым образом реагируют на радиочастотные импульсы, что можно затем зафиксировать и проанализировать.

По словам разработчиков, компактный, как обычный миноискатель, MineReader способен обнаружить 50 г гексогена на глубине до 13 см во влажной, минерализованной почве среди множества металлических и органических фрагментов.

Источник — MRead

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