В Англии и Уэльсе запретили порнографию с удушением и имитацией инцеста

В пятницу, 6 ноября, в Англии и Уэльсе вступили в силу новые положения закона, запрещающие хранение и распространение некоторых видов порнографических материалов. Под запрет попали изображения удушения, сексуальных отношений между близкими родственниками, включая их имитацию, а также сексуальных действий с участием взрослых, изображающих детей младше 16 лет.

Как пишет ITV News, изменения были приняты после многолетней кампании против распространения порнографии, изображающей сексуальное насилие. Основанием для законодательных инициатив стал, в частности, доклад баронессы Габриэллы Бертин, представленный в 2025 году.

Согласно разъяснениям британского министерства юстиции, уголовная ответственность распространяется на хранение подобных материалов на компьютерах, телефонах и в облачных хранилищах, а также на их публикацию и пересылку другим лицам. Запрет охватывает и реалистичные изображения, созданные искусственным интеллектом.

За хранение порнографических материалов с изображением удушения или сексуальных отношений между определенными категориями родственников предусмотрено до двух лет лишения свободы. За хранение материалов, изображающих сексуальные действия с участием лиц, выглядящих как дети младше 16 лет, – до трех лет. Максимальное наказание за распространение запрещенных материалов составляет пять лет лишения свободы.

Заместитель министра юстиции Алекс Дэвис-Джонс подчеркнула, что целью закона является не уголовное преследование за безвредные сексуальные предпочтения, а борьба с материалами, способствующими нормализации насилия, прежде всего в отношении женщин и девочек.

Представители организаций по борьбе с насилием приветствовали изменения, однако призвали власти обеспечить их эффективное применение и обязать интернет-платформы оперативно удалять запрещенный контент.