В аэропорту Майами столкнулись пассажирский и грузовой самолеты, есть пострадавшие

В международном аэропорту Майами (Флорида, США) при рулежке столкнулись пассажирский Boeing 737 авиакомпании Copa Airlines и грузовой Boeing 767 компании UPS.

По сообщению Федерального управления гражданской авиации США (FAA), пассажирский самолет, направлявшийся к терминалу, задел законцовкой крыла носовую часть грузового лайнера, готовившегося к вылету в Колумбию. В результате столкновения в обшивке Boeing 767 образовалась большая пробоина.

На борту пассажирского самолета находились 166 пассажиров и шесть членов экипажа. Два пассажира получили легкие травмы, медицинская помощь им была оказана в аэропорту.

Экипаж грузового самолета не пострадал. FAA расследует обстоятельства происшествия.