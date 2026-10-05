В 2027 в космос отправится первая орбитальная ферма для майнинга биткоинов

Интерес к майнингу постоянно растет, но ему препятствует колоссальное энергопотребление, которое к тому же регулярно дорожает. Поддерживаемый компанией Nvidia стартап Starcloud предлагает «добывать» биткоины в космосе, где нет недостатка в солнечной энергии, к тому же — что очень важно — совершенно бесплатной. В начале 2027 года стартап собирается запустить на орбиту первый в мире спутник Starcloud-2 с ASIC-майнерами на борту.

Генеральный директор Starcloud Филипп Джонстон опубликовал расчеты, согласно которым графический процессор В200, потребляющий 1 киловатт энергии, стоит $30000, в то время как ASIC с таким же потреблением — всего $1000. В рамках предыдущей миссии Starcloud-1 в ноябре 2025 года на орбиту был выведен компьютер Nvidia H100 размером с холодильник с целью испытать новую концепцию на деле.

Грядущая миссия должна превратить идею в коммерческий сервис, который объединит в себе кластер графических процессоров, постоянное хранилище и непрерывный доступ со специализированными системами терморегулирования и энергоснабжения. Успеху миссии должна поспособствовать и орбита спутника, где он будет максимально освещен.

Самая серьезная инженерная проблема на сегодня — охлаждение аппаратуры. Несмотря на космический холод, на орбите отсутствует воздух, что делает невозможным охлаждение за счет конвекции, а космическому аппарату необходимо постоянно отводить тепло работающей электроники. Площадь радиатора, свойства его поверхности, рабочая температура — все это влияет на количество отводимого тепла.

Дешевые чипы и практически безграничный доступ к солнечной энергии делают космический майнинг чрезвычайно перспективным. Победу в конкурентном соревновании с земным майнингом ему обеспечат удешевление запусков, эффективное охлаждение оборудования и долговечность ASIC-майнеров.Источник — Starcloud

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