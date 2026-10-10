 

Ураган «Исаиас» обрушился на побережье США, Мексика готовится к удару «Саймона»

10.10.2026, 5:00, Разное
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Ураган «Исаиас» в ночь на субботу достиг побережья США в районе Дестина, штат Флорида. По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США (NHC), он соответствовал второй категории, максимальная скорость устойчивого ветра составляла около 165 км/ч.

Ранее шторм усиливался до третьей категории. В прибрежных районах Флориды и Алабамы были объявлены обязательные эвакуации; власти предупреждали об опасном штормовом нагоне, сильных ливнях, наводнениях и возможных торнадо.

Подготовка к урагану серьезно нарушила добычу нефти и газа в Мексиканском заливе. К вечеру пятницы компании остановили около 1,5 миллионов баррелей нефтедобычи в сутки – примерно 72% морской добычи региона – и около 59% добычи природного газа. Персонал был эвакуирован со 129 платформ.

Одновременно на тихоокеанском побережье Мексики быстро усиливается ураган «Саймон». По последним данным NHC, скорость ветра достигла примерно 177 км/ч, и шторм приблизился к третьей категории. Синоптики ожидают дальнейшего усиления до четвертой категории к субботе; выход на сушу прогнозируется в воскресенье на участке побережья между Мансанильо и Пуэрто-Вальяртой.

В штатах Мичоакан, Колима, Халиско и Наярит власти готовятся к сильным осадкам, внезапным наводнениям и оползням. В Мансанильо закрыты пляжи и небольшие порты, ограничено судоходство, ВМС Мексики привели в готовность спасательные подразделения. В отдельных районах количество осадков может достигнуть 760 мм.


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